Central: del festejo del título "al cueste lo que cueste" el domingo en la cancha, con el once probable

Pasado el atípico jueves donde el plantel de Central celebró el campeonato oficializado por AFA, ahora el foco está en el Clausura, con Estudiantes en la mira.

22 de noviembre 2025 · 06:10hs
La celebración del plantel de Central

La celebración del plantel de Central, el jueves por la noche en la Sede Fundacional. Ahora se viene Estudiantes por los octavos de final del Clausura

Uno de los cánticos que más se escuchó bajo la lluvia del jueves por la noche ante la Sede Fundacional fue “que el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”. El deseo de los hinchas auriazules traspasó así las fronteras del inesperado título que la AFA le oficializó a Central y quedaba claro que nada se valorará más que lo que se obtenga en el verde césped con las reglas claras desde el principio. En ese sentido, este equipo de Ariel Holan tiene con qué soñar con ir por este torneo Clausura y el domingo en Arroyito tendrá el primer escollo, nada menos que Estudiantes, el único club que publicitó su postura de no avalar la estrella para el Campeón de la Tabla Anual, tal el título que se oficializó mediante el boletín 6794.

Inesperadamente para la mayoría, Central alteró el jueves todos los planes de preparación de este trascendental partido, cuando Ariel Holan, Jorge Broun y Ángel Di María fueron a recibir la Copa a Puerto Madero, la sede de la Liga Profesional y donde se había reunido el Consejo de la misma. El mismo boletín informó que dicho título fue aprobado en ese cónclave.

Después vino el regreso a Rosario y a la noche la celebración de los jugadores con los hinchas que fueron a festejar pese a la tormenta que se desató por esas horas.

Así que recién este viernes por la tarde el plantel volvió a entrenar con todos en las mismas condiciones y lo hizo en el Gigante de Arroyito, donde Holan paró un once que podría ser el que se medirá con Estudiantes.

El reemplazo de Malcorra y cambios en el fondo

El principal inconveniente que debió abordar Holan desde el partido que cerró la fase regular para acá, fue el reemplazo de Ignacio Malcorra, nada menos.

Malcorra pisó el palito en el final del partido ante Independiente, lo echaron por pelearse con Fernández Cedrés y recibió dos fechas de suspensión. Sin dudas, un dolor de cabeza su ausencia.

Ante esta circunstancia, en principio Holan optó por la presencia de Tomás O’Connor, que jugó pocos minutos en este Clausura. En total disputó 161, de titular en dos partidos y entrando en otros tres, pero ninguno de ellos los pudo completar.

En la práctica de este viernes O’Connor estuvo al lado de Federico Navarro, otro de los que jugó menos que en el Apertura y el que más perdió con la llegada de Ángel Di María, ya que Holan optó por retrasar a Malcorra a su posición para juntarlo con Franco Ibarra. Recién ahora que el volante central se lesionó, volvió a la titularidad.

En tanto que en el fondo, Holan probó ayer de lateral derecho a Enzo Giménez en lugar de Emanuel Coronel, que venía siendo titular hasta Independiente y de hecho fue preservado para ese partido por tener cuatro amarillas.

La defensa se completaría con Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar y Agustín Sández, que regresó de la selección paraguaya, donde jugó todo el partido el martes en un amistoso ante México.

Los dos volantes centrales fueron O’Connor y Navarro, y la línea de tres volantes ofensivos por delante se completó con Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz. Alejo Veliz estuvo de faro en el área rival.

Habrá que ver si Holan prueba otra cosa este sábado, si se suma Coronel y Giménez pasa al lugar de Duarte o de O’Connor, pero al menos el ensayó en el Gigante fue con esos once.

Juegan los posibles rivales de Central

Esta noche comienzan los octavos de final del Clausura y el que cierra el sábado será el que enfrentará luego en cuartos de final al vencedor de Central-Estudiantes.

En efecto, en Santiago del Estero Central Córdoba será local de San Lorenzo, a las 22.

Mientras, por la otra llave, a las 20, Vélez y Argentinos inaugurarán los playoffs en el José Amalfitani de Liniers.

