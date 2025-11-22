Se abren los playoffs: Central mira de reojo el cruce entre Central Córdoba y San Lorenzo

Central recibirá el domingo a Estudiantes y el ganador se medirá en cuartos de final con el vencedor del Ferroviario y el Ciclón que chocan este sábado.

Ezequiel Cerutti, una de las figuras de San Lorenzo.

Atento Central . Porque este sábado por la noche, a las 22, San Lorenzo visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero , en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura y de esta llave saldrá el rival de cuartos de final del cruce entre el Canalla y Estudiantes, que juegan el domingo en el Gigante de Arroyito.

El encuentro se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades desde las 22 con el arbitraje del rorsarino Nazareno Arasa, mientras que Lucas Novelli estará en el VAR. La transmisión de TV estará a cargo de TNT Sports.

El equipo de Damián Ayude viene de empatar 1-1 con Sarmiento de Junín , en condición de local, en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura. A pesar de la crisis institucional en la que vive, el Ciclón se terminó clasificando a la Copa Sudamericana .

Por su parte, el equipo de Omar De Felippe viene de empatar 1-1 con Banfield , el pasado domingo, en el marco de la última fecha del Grupo A .

Probables formaciones de Central Córdoba y San Lorenzo

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Facundo Mansilla, Yuri Casermeiro, Lucas Abascia; Braian Cufré, José Florentín, Matías Vera, Iván Pillud; Leonardo Heredia, Lucas Varaldo e Iván Gómez. DT: Omar De Felippe.

San Lorenzo de Almagro: Facundo Altamirano o Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Ezequiel Cerutti; Facundo Gulli, Agustín Ladstatter y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Lucas Novelli.

Horario: 22.

TV: TNT Sports.

Juegan Vélez y Argentinos

En tanto, Vélez recibirá este sábado a Argentinos Juniors, también en el marco de los playoffs del Clausura.

El encuentro comenzará a las 20, se disputará en el estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Andrés Merlos, mientras que en el VAR estará Fernando Espinoza.

El ganador de este cruce se meterá en los cuartos de final de los playoffs, donde el oponente será el que avance entre Boca y Talleres de Córdoba, que juegan el domingo a las 20.