Ángel Di María habló sobre el título otorgado a Central: "Nos sentíamos campeones"

El jugador fue uno de los principales focos de atención del fútbol una vez que se conoció la decisión de la Liga Profesional

"Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones porque hacer tantos puntos no es fácil". Con esta frase, Ángel Di María expresó su alegría por el título de campeón de la Liga 2025 que la Liga Profesional le otorgó a Central por haber salido primera en la tabla anual.

Di María habló en un video difundido por la Liga Profesional. Y allí expresó: “Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título".

Di María fue uno de los principales focos de atención después de conocerse la noticia de que la Liga Profesional había consagrado campeón a Central. El jugador, capitán del equipo, fue uno de los que fueron a la Liga a recibir la Copa junto a Jorge Broun, Ariel Holan y Gonzalo Belloso.

"Ser campeón con Central, lo único que me falta"

Mientras los hinchas de Central hicieron foco en él porque había expresado su deseo de volver al club para salir campeón ("Es lo único que me falta", dijo), los de la mayoría del resto de los equipos del fútbol argentino lo hicieron destinatario de las críticas y cuestionamientos más fuertes por el título otorgado a Central.

De hecho, una de las razones por las que fue muy criticado es una frase que dijo en Córdoba luego de la victoria de Central ante Instituto. Ese día Central se aseguró el primer puesto en la tabla anual y Di María, después del partido, dijo: "Nos sentimos campeones".

Central enfrentará este domingo a Estudiantes por los octavos de final de los playoffs del torneo Clausura. Ya está clasificado para la Copa Libertadores 2026 por haber terminado primero en la tabla anual y aspira a conquistar el título que se le escapó en el torneo Apertura, cuando cayó en cuartos de final ante Huracán en el Gigante.