La Capital | Ovación | Central

Ángel Di María habló sobre el título otorgado a Central: "Nos sentíamos campeones"

El jugador fue uno de los principales focos de atención del fútbol una vez que se conoció la decisión de la Liga Profesional

21 de noviembre 2025 · 14:39hs
Ángel Di María

Ángel Di María, sobre el título de Central: "Estamos muy felices".

"Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones porque hacer tantos puntos no es fácil". Con esta frase, Ángel Di María expresó su alegría por el título de campeón de la Liga 2025 que la Liga Profesional le otorgó a Central por haber salido primera en la tabla anual.

Di María habló en un video difundido por la Liga Profesional. Y allí expresó: “Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título".

Di María fue uno de los principales focos de atención después de conocerse la noticia de que la Liga Profesional había consagrado campeón a Central. El jugador, capitán del equipo, fue uno de los que fueron a la Liga a recibir la Copa junto a Jorge Broun, Ariel Holan y Gonzalo Belloso.

Leer más: Los jugadores de Central celebraron el título: "Que la cuenten como quieran"

"Ser campeón con Central, lo único que me falta"

Mientras los hinchas de Central hicieron foco en él porque había expresado su deseo de volver al club para salir campeón ("Es lo único que me falta", dijo), los de la mayoría del resto de los equipos del fútbol argentino lo hicieron destinatario de las críticas y cuestionamientos más fuertes por el título otorgado a Central.

De hecho, una de las razones por las que fue muy criticado es una frase que dijo en Córdoba luego de la victoria de Central ante Instituto. Ese día Central se aseguró el primer puesto en la tabla anual y Di María, después del partido, dijo: "Nos sentimos campeones".

Central enfrentará este domingo a Estudiantes por los octavos de final de los playoffs del torneo Clausura. Ya está clasificado para la Copa Libertadores 2026 por haber terminado primero en la tabla anual y aspira a conquistar el título que se le escapó en el torneo Apertura, cuando cayó en cuartos de final ante Huracán en el Gigante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LigaAFA/status/1991869457346724278&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Di María recibió la copa en Buenos Aires, pero horas después no estuvo en el festejo con los hinchas.

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Los jugadores de Central junto al título otorgado por la AFA.

Los jugadores de Central celebraron el título: "Que la cuenten como quieran"

El Banco Central aflojó un poco más el torniquete monetario para ayudar al Tesoro en la próxima licitación de deuda.

El Banco Central afloja tasas y encajes para facilitar la renovación de deuda

La AFA fue el epicentro de toda la atención del fútbol argentino. Por el título que le otorgaron a Central y por una nueva copa que dará también otra estrella: la Recopa de Campeones.

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

Ver comentarios

Las más leídas

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Lo último

AlertAR: enviarán avisos especiales por riesgo de desastres naturales y eventos extremos

AlertAR: enviarán avisos especiales por riesgo de desastres naturales y eventos extremos

Colapinto pasa dificultades similares a las de Brasil en Las Vegas y Gasly genera expectativas

Colapinto pasa "dificultades similares a las de Brasil" en Las Vegas y Gasly genera expectativas

Comienza la definición del Torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Comienza la definición del Torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe

La convocatoria apunta a promover una reforma legal con el fin de prevenir la adulteración de medicamentos y definir protocolos de actuación

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe
Brote de Covid en Formosa: ¿cuál es la situación en Rosario?
Salud

Brote de Covid en Formosa: ¿cuál es la situación en Rosario?

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos
Economía

Cuáles son las provincias y las actividades que pagan los sueldos más altos

Tras la tormenta y el alerta: ¿cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo?
La Ciudad

Tras la tormenta y el alerta: ¿cómo estará el tiempo en Rosario este fin de semana largo?

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme
La Ciudad

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Piden mudar el autódromo y destinar el terreno para un barrio cerrado

Newells: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Newell's: Ever Banega, el capitán, mucho más cerca de la puerta de partida

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

La AFA ahora reglamentó la Recopa de Campeones, de la que podría participar Central

Ovación
Comienza la definición del Torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs
Ovación

Comienza la definición del Torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Comienza la definición del Torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Comienza la definición del Torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Ángel Di María habló sobre el título otorgado a Central: Nos sentíamos campeones

Ángel Di María habló sobre el título otorgado a Central: "Nos sentíamos campeones"

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

El motivo por el que Di María no estuvo presente en los festejos de Central campeón

Policiales
Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi Boli Blanca
Policiales

Múltiples allanamientos para desarmar la banda de Maxi "Boli" Blanca

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Extendieron la prisión preventiva a un hombre por quemar a su ex para borrarle tatuajes

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

Liberan a ocho policías imputados por robo en el allanamiento ilegal de una casa

La Ciudad
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas irán a la Cámara de Diputados de Santa Fe

Ladrón: vandalizaron el mural de Ángel Di María en el club El Torito, donde se inició

"Ladrón": vandalizaron el mural de Ángel Di María en el club El Torito, donde se inició

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

Lanzaron una recompensa para esclarecer la muerte de Giovani Mvogo Eteme

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

En Santa Fe cayeron 39 por ciento las muertes viales desde 2008

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias
La Ciudad

La tormenta golpeó Rosario con vientos de 75 km/h y 28 milímetros de lluvias

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero
Policiales

Imputan a 9 presos por el crimen de un narco en la cárcel de Piñero

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
La Ciudad

El excomplejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio
Información General

Ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's

El plan Boero: la plata para la deuda de Newells y los sueldos de 40 mil dólares en el palco
La Ciudad

El plan Boero: la plata para la deuda de Newell's y los sueldos de 40 mil dólares en el palco

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA
Economía

El 70 % de las empresas de la Región Centro aún no adoptó soluciones de IA

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos
Política

La Legislatura define si suspende a un fiscal por el falso robo de neumáticos

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino
La Ciudad

Cómo estará el clima durante el verano en Rosario y el sur santafesino

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico
Información General

Uber Shuttle llega a Argentina: cómo será el nuevo servicio económico

El dólar oficial subió y anotó su primer avance semanal tras las elecciones
Economía

El dólar oficial subió y anotó su primer avance semanal tras las elecciones

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados
La Ciudad

Rosario y el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

ML versus Cristina: el papel higiénico no fue lo más vendido del CyberMonday
Información General

ML versus Cristina: el papel higiénico no fue lo más vendido del CyberMonday

Pullaro y la reforma laboral: Deben considerarse los costos de cada región
Economía

Pullaro y la reforma laboral: "Deben considerarse los costos de cada región"

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: Hay que seguir dando la pelea
La Región

Un año sin el tren Rosario-Cañada de Gómez: "Hay que seguir dando la pelea"

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe
Economía

Nueva terminal en Timbúes: se oficializó el primer proyecto del Rigi en Santa Fe

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social
La Ciudad

Clubes pidieron fondos en el Concejo y advirtieron que peligra su rol social

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos
LA CIUDAD

Principio de incendio en una  casona y quejas de vecinos por colillas de cigarrillos

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Estudiantes de cuarto año festejaron el Azo en el Monumento a la Bandera