Comienza la definición del torneo Clausura: las claves a tener en cuenta para los playoffs

Desde este sábado hasta el próximo miércoles se disputarán los octavos de final, que tendrá un nuevo modo de desempate en caso de igualdad en los 90 minutos

21 de noviembre 2025 · 14:55hs
Central buscará mejorar su actuación del torneo pasado

Leonardo Vincenti / La Capital

Central buscará mejorar su actuación del torneo pasado, donde perdió ante Huracán por los cuartos de final

Con el encuentro entre Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors, programado para este sábado a las 20, se dará inició a los octavos de final del torneo Clausura. Para la definición del segundo certamen del año hay varios aspectos que se mantienen del formato anterior. Sin embargo, desde AFA introdujeron un cambio trascendental que modificará el desenlace de los mano a mano.

La novedad para estas instancias decisivas es que en caso de igualdad durante los 90 minutos de juego, el encuentro irá al alargue. Esto quiere decir que se jugarán dos tiempos de 15 minutos adicionales y, en caso de que persista el empate en el resultado, el partido se definirá en los penales.

Esta determinación busca incentivar el juego ofensivo. En el torneo Apertura hubo varias definiciones desde los 12 pasos, como por ejemplo en los cruces de Boca Juniors - Lanús, River Plate - Platense, Argentinos - San Lorenzo e Independiente - Huracán.

Claves a tener en cuenta para los playoffs del torneo Clausura

Las amarillas obtenidas a lo largo de la fase inicial del campeonato serán borradas para esta instancia. Solo aquellos que recibieron la quinta amarilla en la última fecha deberán cumplir la sanción en los octavos de final.

Los cruces de octavos, cuartos y semifinales se jugarán en el estadio del mejor clasificado en sus respectivas zonas. Por ejemplo, Rosario Central y Boca, al quedar primeros en sus grupos, disputarán todas las eliminaciones directas de local en caso de avanzar en el certamen.

Además, la final del torneo Clausura se jugará el 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Cuándo se juegan los octavos de final: días y horarios confirmados

Sábado 22 de noviembre

  • Vélez Sarsfield (4ºB) vs Argentinos Juniors (5ºA) a las 20.
  • Central Córdoba (4ºA) vs San Lorenzo (5ºB) a las 22.
  • Domingo 23 de noviembre
  • Rosario Central (1ºB) vs Estudiantes de La Plata (8ºA) a las 17.30.
  • Boca Juniors (1ºA) vs Talleres de Córdoba (8ºB) a las 20.

Lunes 24 de noviembre

  • Deportivo Riestra (3ºB) vs Barracas Central (6ºA) a las 17.
  • Racing (3ºA) vs River Plate (6ºB) a las 19.15.
  • Unión (2ºA) vs Gimnasia de La Plata (7ºB) a las 22.

Miércoles 26 de noviembre

  • Lanús (2ºB) vs Tigre (7ºA) a las 21.30.
