Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley, pero también afianzar lazos sociales

Los herederos de la Asociación de ExAlumnos, celebre cantera de jugadores a nivel nacional, lanzan una convocatoria para el proyecto más importante de su historia

El nuevo estadio de Normal 3 va tomando forma, pero necesita la colaboración de exalumnos, exjugadores y de cualquiera que quiera otro club social en la ciudad.

Cuando en 1947 Adolfo Wagner asumió como director de la Escuela Superior Normal Nº 3 “Mariano Moreno” , se propuso fomentar la práctica regular de un deporte que, en complemento con las actividades pedagógicas, enseñe a los chicos convivir con los valores de la sana competencia a temprana edad. Así fue como el vóley se consolidó como la actividad deportiva de cabecera en la institución ubicada en Entre Ríos 2366.

La práctica constante y disciplinada, más el apoyo y el impulso que maestros, profesores de educación física y padres de alumnos le fueron brindando en los primeros años, hizo que el vóley creciera tanto que se formaron equipos competitivos. Esos grupos salieron a competir por fuera del circuito de las escuelas y empezaron a enfrentar de igual a igual a los clubes de la ciudad.

La historia cuenta que los alumnos y alumnas integraban los equipos mientras estaban en la época escolar, pero muchos siguieron participando a pesar de haber concluido la escuela secundaria. Así, varios años después, ese colectivo de deportistas de hombres y mujeres adoptó el nombre de Asociación de Exalumnos del Normal Nº 3. De a poco, Normal 3, así a secas, comenzó a escribir importantes capítulos en la historia del vóley de la ciudad.

Se transformó en una cantera de grandes jugadores, muchos llegando a integrar en distintos momentos la Selección Nacional y muchos también cumpliendo destacados papeles en el país y en el exterior. El esfuerzo y el talento puesto allí siempre fue por partida doble, porque ni jugadores ni técnicos, ni nadie que apoyara desde afuera la actividad, contaron con las ventajas ni económicas ni de medios de infraestructura que suelen tener los clubes grandes de Rosario.

Normal Nº3 Nueva cancha de voley Dos canchas nuevas tendrá Normal 3 si avanza el proyecto en Virasoro al 1900

En Normal 3 siempre se hizo todo a pulmón en su gimnasio, todo un símbolo de la escuela junto con su piscina. El reducto con su piso de parqué, además de cumplir con las exigencias educativas, fue cancha oficial del torneo local y por ende de numerosos partidos de antología. Y hoy la institución se encuentra frente a otro desafío. Ya transformada oficialmente en Asociación Civil Deportiva y Recreativa Vóley Normal 3, ahora el objetivo es llegar a sumar otro espacio para reforzar la práctica del deporte, pero también aumentar los lazos sociales que brinda todo club busca.

Se trata de un predio ubicado en Virasoro al 1900 que pretende contar con dos canchas de vóley, que funcionarán en coordinación con la que está en el gimnasio de la escuela; vestuarios y hasta un lugar especial que permita actividades sociales como, por ejemplo, el encuentro entre los deportistas tras las prácticas o también reuniones entre los exalumnos.

Normal 3

El proyecto, que está planteado como un esfuerzo colectivo para toda la comunidad normalista, está en marcha. Pero queda mucho camino por recorrer, y hay que sortear los obstáculos que se imponen en un país que no deja de caer en crisis económicas. Por eso, la idea de la gente del vóley y de un grupo de exalumnos fue convocar a todos aquellos que hayan pasado por las aulas de la escuela o hayan estado vinculados al deporte a que aporten una suma de dinero para afrontar los costos.

Cómo es el proyecto de Normal 3

El presidente de Asociación Civil Deportiva y Recreativa Normal 3, Nelson Baldellou, contó a La Capital cómo se gestó esta iniciativa. “Estamos creciendo en vóley. Tenemos muchos chicos y el gimnasio de calle Entre Ríos solo lo podemos usar a partir de las 17.30. Necesitábamos más espacio. Pensábamos alquilar algún predio, y así apareció este lugar. Apenas lo vimos, nos tiramos de cabeza”, contó Nelson.

El terreno cubierto donde funcionó un estacionamiento, de unos 1.000 m2 de superficie y situado a pocos metros del Hospital de Niños se presentó entonces como el lugar ideal para que Normal 3 siga creciendo. Además, de poder desplegar con comodidad la parte deportiva también hay espacio para un quincho con parrilla y bufet.

“Lo que siempre nos faltó _dijo Baldellou_ fue promover la parte social: que lo chicos, después de entrenar tengan un lugar donde comer unas hamburguesas y que los exalumnos tengan un espacio donde encontrarse. El primer paso fue firmar un contrato de alquiler por 5 años más otro cinco. Así arrancamos. El día de mañana veremos si es posible comprar”.

Normal Nº3 Nueva cancha de voley03 El futuro de Normal 3. El futuro quincho, donde tengan lugar los encuentros sociales

Pero cómo se financiarán los trabajados de refacción y construcción del complejo deportivo y social. Badellou explicó: “Estamos gestionando subsidios del estado que cubren una mínima parte, y estamos dentro del plan Alentar del gobierno provincial. Pero lo que impulsamos ahora es la venta simbólica de baldosas de un metro cuadrado, a 50 mil pesos cada una para los socios fundadores. Con lo que se recaude de esa colecta se instalará el piso deportivo”.

“Además, el nombre de la persona, la familia o empresa que haga esa donación quedará inscripto en un cuadro o diagrama de las canchas que hoy está exhibido en el hall de entrada de la escuela. Cuando la obra esté terminada ese cuadro será expuesto en el estadio nuevo de calle Virasoro. Invitamos a todos los normalistas que hayan pasado por el colegio, no solo a los que jugaron al vóley. Esto va más allá del deporte, queremos que se sumen todos los que sientan algo por la escuela o hayan pasado por el gimnasio aunque sea en actos escolares. Lo que queremos hacer es extender las actividades que se hacen en el gimnasio, el nuevo estadio”, destacó Baldellou.

Quienes quieran sumarse para colaborar con Normal 3 pueden hacer una trasferencia al alias Voley.normal3 de la Asociación Civil y Recreativa Vóley Normal 3, o llamar al teléfono 3413375690. Mientras el inmenso predio donde Normal 3 sueña a lo grande, va tomando forma de complejo deportivo y social, Baldellou lanzó a modo de consigna: “Esto es una patriada muy grande. Que un grupo de personas decida prácticamente fundar un club es casi una cosa de locos”.