Central: "Hace cinco partidos que no podemos ganar y nos duele", reconoció Jorge Broun

Broun habló con Ovación tras el empate de Central con Independiente Rivadavia. "En lo personal me da bronca la situación, hay que seguir trabajando", confió.

El capitán de Central, Jorge Broun, analizó el empate ante Independiente Rivadavia por 1 a 1 en Mendoza, pero en especial el momento flojo que atraviesa el primer equipo auriazul en esta temporada. En diálogo con Ovación, el arquero manifestó que "el fútbol tiene momentos y no siempre dos más dos es cuatro. Esta es la misma base del equipo que salió campeón y es verdad que nos cuesta ganar. Los rivales cambian, los momentos de los jugadores cambian. El fútbol argentino es difícil, todos los adversarios hoy por hoy te corren y te meten, es todo muy parejo. Está en nosotros tratar de aprovechar los momentos que tenemos para conseguir las victorias. Hace cinco partidos que no podemos ganar y nos duele. Como grupo a mí en lo personal me da bronca la situación, pero hay que seguir trabajando. Hoy por hoy necesitamos ganar más allá de las formas".