Central: Gaspar Servio quedó a merced de Miguel Ángel Russo

Gaspar Servio atraviesa un presente imperfecto en Central. Primero arrancó siendo titular hasta erigirse por responsabilidad propio en suplente. Y ahora quedó en el ojo de la tormenta de toda la comunidad canalla luego de haber intimado al club por una deuda. Incluso le manifestó con firmeza a Miguel Russo que ya no lo tuviera en cuenta. El arquero, quizá en ese instante de ilusión imaginó que iba a quedar con el pase en su poder por falta de pago. Pero no. La comisión directiva actuó rápido y obró en consecuencia. Conclusión: canceló la deuda que heredó de la anterior gestión automáticamente. Así y todo, el jugador no viajó a Tucumán para ser parte de la delegación auriazul que jugó ante Atlético. ¿Y ahora? Según le detallaron a La Capital desde Arroyito, la comisión no tomará ninguna determinación drástica en estos momentos. Lo que sí, la facultad para disponer o “colgar” al guardameta quedó en manos de Miguel Ángel Russo, quien paradójicamente fue quien pidió retenerlo y hacerle contrato hasta fin de año.