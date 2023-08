Central fue a contramano del fútbol y Banfield lo goléo 3 a 0

Otra excursión fallida de Central que de visitante no da en la tecla, pero que ya demostró que el problema no es sólo cuando sale de Arroyito. Hoy están a la vista las enormes deficiencias de un equipo que, con todas sus falencias a cuestas, tenía la chance de terminar la fecha entre los cuatro primeros de la zona y quinto en la general, a nada de la zona de Copa Libertadores. Pero claro, para lograr eso debía cumplir con algo fundamental: ganar. Así, la aciaga noche en Banfield no dejó sólo una derrota más, sino la sensación de que el equipo entró en un proceso de dudas absolutas, en el que no parece encontrar respuestas.