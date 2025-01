Central: Franco Cervi despidió el año con Di María y sin señales sobre su futuro

Entre el Canalla y Cervi habría intenciones como las hubo a mitad del año pasado cuando en Arroyito se soñaba con un tridente conformado con Marco Ruben, Ángel Di María y el propio volante, pero todo quedó en una ilusión. Ahora con la chance de que Celta de Vigo no lo tiene en cuenta la negociación podría ser un tanto más sencilla, aunque a la hora de los montos quizás no lo sea tanto por lo que se cobra en España comparado con Argentina.

En tierras españolas la información de las últimas horas es que Cervi (30 años) despidió el año con sus amigos de Benfica como Ángel Di María y Nicolás Otamendi y que luego se sumó a los entrenamientos de Celta. Y trascendió que aún no hubo avances con Central y se desmintió un interés de Deportivo La Coruña por contar con sus servicios. "Aún no hay ninguna oferta por el futbolista", le aseguraron desde España a Ovación las fuentes consultadas.

Franco Cervi, antigo jogador do Benfica, deslocou-se até Lisboa para a passagem de ano e encontrou os amigos argentino do plantel encarnado. Gostavas de o ver novamente de águia ao peito? pic.twitter.com/5SmQvZ8qPU

Incluso, en España mencionan que "aún no hubo un contacto formal entre Central y el futbolista", pero esto no quiere decir que no esté la idea de lograr el regreso del volante. La tarea no parece sencilla, más aún cuando el jugador es negociado por el club propietario del pase (tiene contrato hasta mediados de 2026) y aparecen otros clubes con intenciones de contratarlo.