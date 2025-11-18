Central en foco: distinción al fotógrafo que guarda para siempre los goles y alegrías canallas

José Ricardo Bottura fue declarado por el Concejo Municipal como reportero gráfico distinguido de la ciudad de Rosario.

Un acto de justicia por su amor al fútbol, a la fotografía y a Rosario Central . José Ricardo Bottura fue declarado por el Concejo Municipal como reportero gráfico distinguido de la ciudad de Rosario, debido a que desde hace décadas documenta la pasión de los partidos y los momentos emotivos del canalla, contribuyendo a preservar la memoria colectiva del club.

El proyecto fue presentado por los concejales Carlos Cardozo, Norma López, Ana Laura Martínez, Marisol Bracco, Mariano Romero y María Fernanda Rey.

Bottura nació en Rosario en 1941 y es socio vitalicio de Rosario Central. Fundó la revista Forjador de Campeones. Y como profesional retrató la Conmebol 1995, la Copa Argentina 2018 y el último logro de la Copa de la Liga 2023.

Desde hace décadas, Bottura documenta la pasión canalla y eterniza los momentos más emblemáticos, el sentimiento de los hinchas y la pasión futbolera que se vive en el Gigante de Arroyito y en cada estadio donde juegan los auriazules.

El mensaje de los referentes de Central

Botura3

En la ceremonia se proyectó un video con testimonios de exjugadores como Pablo Vitamina Sánchez, Roberto Bonano, Javier Pinola, Sebastián Abreu, Ángel Di María, Ignacio Russo (hijo de Miguel Russo) y en el final se emitió un saludo que le había hecho Miguel Ángel Russo a Bottura cuando el fotógrafo cumplió 80 años.

Con su cámara, su lente, la vida de Central tiene archivo, presente y futuro. Siempre sentado atrás del arco espera para hacer click en un gol canalla.