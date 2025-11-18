La Capital | Ovación | Central

Central en foco: distinción al fotógrafo que guarda para siempre los goles y alegrías canallas

José Ricardo Bottura fue declarado por el Concejo Municipal como reportero gráfico distinguido de la ciudad de Rosario.

18 de noviembre 2025 · 18:14hs
Ricardo Bottura

Ricardo Bottura, recibió un merecido homenaje en el Concejo Mundial de Rosario.

Un acto de justicia por su amor al fútbol, a la fotografía y a Rosario Central. José Ricardo Bottura fue declarado por el Concejo Municipal como reportero gráfico distinguido de la ciudad de Rosario, debido a que desde hace décadas documenta la pasión de los partidos y los momentos emotivos del canalla, contribuyendo a preservar la memoria colectiva del club.

El proyecto fue presentado por los concejales Carlos Cardozo, Norma López, Ana Laura Martínez, Marisol Bracco, Mariano Romero y María Fernanda Rey.

Bottura nació en Rosario en 1941 y es socio vitalicio de Rosario Central. Fundó la revista Forjador de Campeones. Y como profesional retrató la Conmebol 1995, la Copa Argentina 2018 y el último logro de la Copa de la Liga 2023.

Bottura2

Desde hace décadas, Bottura documenta la pasión canalla y eterniza los momentos más emblemáticos, el sentimiento de los hinchas y la pasión futbolera que se vive en el Gigante de Arroyito y en cada estadio donde juegan los auriazules.

Leer más: Central conoció el último detalle que le faltaba: el árbitro será Pablo Dóvalo

El mensaje de los referentes de Central

Botura3

En la ceremonia se proyectó un video con testimonios de exjugadores como Pablo Vitamina Sánchez, Roberto Bonano, Javier Pinola, Sebastián Abreu, Ángel Di María, Ignacio Russo (hijo de Miguel Russo) y en el final se emitió un saludo que le había hecho Miguel Ángel Russo a Bottura cuando el fotógrafo cumplió 80 años.

Con su cámara, su lente, la vida de Central tiene archivo, presente y futuro. Siempre sentado atrás del arco espera para hacer click en un gol canalla.

Roly Santacroce mantuvo conversaciones con Gonzalo Belloso, presidente de Central.

Roly Santacroce: "Ojalá Newell's y Rosario Central vengan a Funes"

Central recibirá a Estudiantes en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Clausura

Atentos canallas: Central recibirá a Estudiantes este domingo por los octavos de final

Ariel Holan tendrá contra Estudiantes su quinto mano a mano como DT de Central.

Central: cómo le fue a Holan en los partidos eliminatorios en el banco canalla

Los dueños de la arena. Central se coronó en una gran final en Rosario ante River Plate. El fútbol playa es canalla.

El fútbol playa masculino de Central se quedó con el título de la Liga Argentina

