Central: "Estamos con los brazos abiertos esperando a Di María", dijo Claudio Ubeda

El colaborar de Migue Ángel Russo indicó que "¿cómo no vamos a soñar con tener un jugador campeón del mundo con tanta jerarquía y con su historia en Central?" , aunque dejó en claro que el jugador determinará cuándo será el momento indicado para su regreso como tantas veces mencionó y sigue soñando.

Ubeda también se expresó sobre el presente futbolístico que transita el canalla, donde el equipo logró ubicarse en los primeros lugares. "Estamos contentos con el presente del equipo. Estar en Central es un volver a empezar porque me crié y nací futbolísticamente ahí", agregó en diálogo con DSports Radio.

En cuanto a lo sucedido en el encuentro ante Boca, donde no todo terminó de buena manera y con un Russo enojado y expulsado, el exdefensor sostuvo: "No me gusta hablar de las cuestiones extrafutbolísticas del otro día".