Central y los finales de partidos: más lamento que alegría

El canalla perdió puntos valiosos ante Atlético Tucumán y Boca y si bien sumó de una forma similar frente a Tigre y Unión el provecho no fue el mismo

El lamento de los hinchas de Central en el final del partido contra Boca fue tan grande como el mismísimo Gigante de Arroyito y esa bronca tuvo razón de ser, ya que al equipo de Miguel Angel Russo se le escabulleron dos puntos de entre los dedos cuando el resultado parecía sentenciado. Por supuesto que la amargura tuvo que ver con lo ocurrido en ese encuentro, pero a muchos se les vino inmediatamente a la cabeza aquello que había ocurrido algunos días antes, en Tucumán, cuando Atlético también alcanzó el empate entrando prácticamente en el tiempo de adición. Desde ese análisis frío, pero sobre todo reciente, Central desperdició cuatro puntos que, de haberlos logrado, estaría hoy como escolta, junto a San Lorenzo, con 27 unidades. Ahora, ¿al canalla los finales de los partidos les jugaron siempre en contra? Definitivamente no, porque hubo dos encuentros en los que convirtió a segundos o minutos del final y que de esa forma le permitieron sumar. Es cierto, no fueron triunfos sino empates, pero de no haber encontrado los goles frente a Tigre (última bola del partido) y ante Unión, hoy tendría dos puntos menos. Por eso, así como el fútbol algunas veces da, otras veces quita.