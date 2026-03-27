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Se inauguró "Casa Horizonte" en Roldán, un espacio de prevención y abordaje de adicciones en adolescentes

El intendente Daniel Escalante expresó que se dio “un paso fundamental en el cuidado de nuestras juventudes”

27 de marzo 2026 · 14:48hs
“Casa Horizonte” se presenta como un espacio accesible

“Casa Horizonte” se presenta como un espacio accesible, terapéutico y educativo orientado a fortalecer las estrategias de prevención e intervención temprana frente a consumos problemáticos. 
Se inauguró Casa Horizonte en Roldán, un espacio de prevención y abordaje de adicciones en adolescentes

Se inauguró Casa Horizonte en Roldán, un espacio de prevención y abordaje de adicciones en adolescentes

Se inauguró Casa Horizonte en Roldán, un espacio de prevención y abordaje de adicciones en adolescentes

Se inauguró Casa Horizonte en Roldán, un espacio de prevención y abordaje de adicciones en adolescentes

Se inauguró Casa Horizonte en Roldán, un espacio de prevención y abordaje de adicciones en adolescentes

Se inauguró Casa Horizonte en Roldán, un espacio de prevención y abordaje de adicciones en adolescentes

La Municipalidad de Roldán, junto con el gobierno de la provincia de Santa Fe, inauguró este jueves el espacio “Casa Horizonte”, un dispositivo regional destinado a adolescentes para la prevención, acompañamiento y abordaje integral de consumos problemáticos.

La iniciativa forma parte de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de Adicciones (Aprecod), dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano provincial, y es el segundo lugar con esta característica en la ciudad.

El acto contó con la presencia del intendente de Roldán, Daniel Escalante; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; la diputada Provincial, Silvana Di Stefano; el director de Aprecod, Luciano Sciarra; la secretaria de Gobierno y Coordinadora General de Gabinete, Marisabel Mendoza, y la coordinadora de Salud Pública Municipal, Silvana Defays.

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Consumos problemáticos

“Casa Horizonte” se presenta como un espacio accesible, terapéutico y educativo orientado a fortalecer las estrategias de prevención e intervención temprana frente a consumos problemáticos. A través de acompañamiento profesional, talleres grupales y seguimiento familiar, se busca brindar respuestas integrales y articuladas con el sistema de salud y la comunidad.

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El dispositivo tiene como objetivo generar un ámbito de cuidado, contención y acompañamiento que permita intervenir de manera temprana ante situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, promueve la inclusión social, el fortalecimiento de vínculos y la construcción de proyectos de vida saludables para etapas iniciales de desarrollo.

En este sentido, también se apunta a favorecer la reinserción familiar, escolar y comunitaria, consolidando redes de apoyo que sostengan estos procesos a lo largo del tiempo. El espacio funcionará como un Centro de Día, donde se desarrollarán propuestas terapéuticas, educativas y comunitarias destinadas al bienestar integral de las y los usuarios.

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Una casa para contener a las juventudes

“Hoy damos un paso fundamental en el cuidado de nuestras juventudes. 'Casa Horizonte' es el resultado del trabajo conjunto entre el Estado provincial y municipal, con el compromiso de estar presentes donde más se necesita. Apostamos a la prevención, a la contención y a la generación de oportunidades para que cada chico y cada chica pueda proyectar un futuro con más herramientas y acompañamiento”, aseguró Escalante.

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El dispositivo contará con un equipo interdisciplinario integrado por docente de nivel primario, psicóloga, psicopedagoga, psiquiatra infanto-juvenil, pediatra, trabajadora social, operador socio-terapéutico y talleristas. Este equipo desarrollará acompañamiento individual y grupal, trabajo con familias y articulación con instituciones educativas, servicios de salud y organizaciones comunitarias.

“Tenemos que estar todos juntos y tener un mismo objetivo: recuperar a las personas que hoy han caído en situaciones de consumo. No es sencillo, pero no le tenemos miedo y lo estamos enfrentando”, sumó la ministra.

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Dentro del Centro de Día se llevarán adelante distintos espacios terapéuticos, educativos y recreativos, entre ellos talleres de apoyo escolar, terapias psicológicas y psicopedagógicas, arteterapia, educación física, radio y televisión, huerta, música y encuentro interior. Estas propuestas están orientadas a promover la expresión, la construcción de vínculos saludables y el fortalecimiento de habilidades escolares, personales y sociales.

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“Estamos convencidos de que la prevención y el acompañamiento temprano son claves. Este espacio es una respuesta concreta para cuidar a nuestras juventudes y fortalecer a las familias”, sentenció la diputada Di Stefano.

El Centro funcionará de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12, y de 14 a 18, en Sarmiento 1145, brindando desayuno y merienda para quienes asistan. Para más información, comunicarse al 3417427278 o presencialmente en Sarmiento 1145 de lunes a viernes, de 9 a 17.

>>Leer más: Memoria en Roldán: "Al cumplirse los 50 años del golpe cívico militar mucha gente se acercó a participar"

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