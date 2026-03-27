Se inauguró "Casa Horizonte" en Roldán, un espacio de prevención y abordaje de adicciones en adolescentes

El intendente Daniel Escalante expresó que se dio “un paso fundamental en el cuidado de nuestras juventudes”

“Casa Horizonte” se presenta como un espacio accesible, terapéutico y educativo orientado a fortalecer las estrategias de prevención e intervención temprana frente a consumos problemáticos.

La Municipalidad de Roldán, junto con el gobierno de la provincia de Santa Fe, inauguró este jueves el espacio “Casa Horizonte”, un dispositivo regional destinado a adolescentes para la prevención, acompañamiento y abordaje integral de consumos problemáticos.

La iniciativa forma parte de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de Adicciones (Aprecod), dependiente del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano provincial, y es el segundo lugar con esta característica en la ciudad.

El acto contó con la presencia del intendente de Roldán, Daniel Escalante; la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; la diputada Provincial, Silvana Di Stefano; el director de Aprecod, Luciano Sciarra; la secretaria de Gobierno y Coordinadora General de Gabinete, Marisabel Mendoza, y la coordinadora de Salud Pública Municipal, Silvana Defays.

“Casa Horizonte” se presenta como un espacio accesible, terapéutico y educativo orientado a fortalecer las estrategias de prevención e intervención temprana frente a consumos problemáticos . A través de acompañamiento profesional, talleres grupales y seguimiento familiar, se busca brindar respuestas integrales y articuladas con el sistema de salud y la comunidad.

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El dispositivo tiene como objetivo generar un ámbito de cuidado, contención y acompañamiento que permita intervenir de manera temprana ante situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, promueve la inclusión social, el fortalecimiento de vínculos y la construcción de proyectos de vida saludables para etapas iniciales de desarrollo.

En este sentido, también se apunta a favorecer la reinserción familiar, escolar y comunitaria, consolidando redes de apoyo que sostengan estos procesos a lo largo del tiempo. El espacio funcionará como un Centro de Día, donde se desarrollarán propuestas terapéuticas, educativas y comunitarias destinadas al bienestar integral de las y los usuarios.

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Una casa para contener a las juventudes

“Hoy damos un paso fundamental en el cuidado de nuestras juventudes. 'Casa Horizonte' es el resultado del trabajo conjunto entre el Estado provincial y municipal, con el compromiso de estar presentes donde más se necesita. Apostamos a la prevención, a la contención y a la generación de oportunidades para que cada chico y cada chica pueda proyectar un futuro con más herramientas y acompañamiento”, aseguró Escalante.

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El dispositivo contará con un equipo interdisciplinario integrado por docente de nivel primario, psicóloga, psicopedagoga, psiquiatra infanto-juvenil, pediatra, trabajadora social, operador socio-terapéutico y talleristas. Este equipo desarrollará acompañamiento individual y grupal, trabajo con familias y articulación con instituciones educativas, servicios de salud y organizaciones comunitarias.

“Tenemos que estar todos juntos y tener un mismo objetivo: recuperar a las personas que hoy han caído en situaciones de consumo. No es sencillo, pero no le tenemos miedo y lo estamos enfrentando”, sumó la ministra.

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Dentro del Centro de Día se llevarán adelante distintos espacios terapéuticos, educativos y recreativos, entre ellos talleres de apoyo escolar, terapias psicológicas y psicopedagógicas, arteterapia, educación física, radio y televisión, huerta, música y encuentro interior. Estas propuestas están orientadas a promover la expresión, la construcción de vínculos saludables y el fortalecimiento de habilidades escolares, personales y sociales.

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“Estamos convencidos de que la prevención y el acompañamiento temprano son claves. Este espacio es una respuesta concreta para cuidar a nuestras juventudes y fortalecer a las familias”, sentenció la diputada Di Stefano.

El Centro funcionará de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12, y de 14 a 18, en Sarmiento 1145, brindando desayuno y merienda para quienes asistan. Para más información, comunicarse al 3417427278 o presencialmente en Sarmiento 1145 de lunes a viernes, de 9 a 17.

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