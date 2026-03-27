Messi demandó a vendedores chinos por falsificar su marca en Temu, Shein y Walmart

El futbolista argentino inició una acción federal en Nueva York para frenar la venta de productos ilegales y reclamar daños millonarios

Lionel Messi y su empresa LMGM presentaron una demanda en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra v endedores online, en su mayoría radicados en China , por la comercialización de productos falsificados con su marca registrada en plataformas como Temu, Shein y Walmart.

La acción judicial no apunta contra los marketplaces , sino contra los vendedores individuales que operan dentro de esas plataformas. El caso quedó a cargo del juez Edgar Ramos.

Según la presentación, los acusados venden ropa, calzado, accesorios, artículos deportivos, bolsos y productos electrónicos con el logo "MESSI", registrado en Estados Unidos desde abril de 2016, sin autorización ni licencia.

El escrito sostiene que los vendedores utilizaban estrategias de posicionamiento en buscadores y campañas en redes sociales para atraer consumidores hacia tiendas que simulan ser oficiales o distribuidores autorizados.

Además, los abogados Matthew Lane Schwartz y Christopher Tom, del estudio Boies Schiller Flexner LLP, detallaron un esquema de comercialización que incluye la creación de múltiples cuentas, uso de identidades ficticias y transferencia de fondos al exterior para dificultar el rastreo judicial.

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Cómo operaba la red de falsificación

La demanda describe una operatoria coordinada: los vendedores abrían y cerraban cuentas de forma constante, rotando dominios y utilizando intermediarios financieros, como múltiples cuentas de PayPal, para continuar activos incluso tras bloqueos.

También señala que, ante notificaciones judiciales, trasladaban sus sitios a servidores fuera de Estados Unidos para eludir órdenes de baja. Los productos, a su vez, presentan similitudes de diseño que sugieren un origen común, lo que refuerza la hipótesis de una red organizada.

El expediente indica que los demandados comercializan activamente en territorio estadounidense, lo que habilita la intervención de esa jurisdicción pese a operar desde el exterior.

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Medidas solicitadas y posibles sanciones

Messi y LMGM solicitaron una orden judicial para que los acusados cesen de inmediato la venta y publicidad de los productos falsificados. También pidieron que plataformas como Temu y Walmart desactiven las cuentas vinculadas.

En el plano económico, reclaman que los demandados informen las ganancias obtenidas y exigen la aplicación de daños triplicados según la Ley de Marcas de Estados Unidos (Lanham Act). Como alternativa, solicitaron indemnizaciones de entre US$1.000 y US$2 millones por cada uso no autorizado de la marca, además de honorarios legales.

El expediente incluye pruebas documentales, declaraciones de expertos en comercio electrónico y propiedad intelectual, capturas de pantalla y análisis del flujo de fondos.

La corte autorizó mantener bajo reserva la identidad de los acusados y documentación sensible, mientras avanza el proceso de notificación. En paralelo, se presentaron mociones y pedidos de medidas urgentes para frenar la operatoria denunciada.