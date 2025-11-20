La Capital | Ovación | Di María

Di María: "Con Paredes vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca"

Fideo habló sobre su futuro una vez que se retire del fútbol profesional, el cual sería como DT junto a su amigo y compañero de la selección argentina

20 de noviembre 2025 · 12:27hs
Di María: Con Paredes vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca

Ángel Di María reveló que tiene como objetivo ser entrenador luego de su retiro profesional y confesó que sueña conformar un cuerpo técnico junto a su amigo Leandro Paredes, con quien buscaría tener un paso tanto por Rosario Central como por Boca, ambos equipos en los que juegan actualmente.

Quiero ser campeón con Central, es por lo que volví. Es el deseo de ser campeón con Central. No volví para retirarme, volví para ganar. Ojalá sea este año o si me quedo uno más sea en el otro. No vine para retirarme, pero va a ser mi último club”, remarcó Fideo en una entrevista con SportsCenter de ESPN.

Si bien Di María sostuvo que todavía le queda tiempo en cancha con el Canalla, adelantó sus objetivos luego de dejar la práctica profesional y confirmó que seguirá ligado al fútbol, con un deseo claro en mente.

14 de septiembre pasado, Gigante de Arroyito. Di María y Paredes se saludan tras el final del partido en el que Central y Boca empataron 1-1.

La dupla Di María-Paredes a la dirección técnica

“Ya está hablado. Vamos a dirigir una vez en Central y una vez en Boca. Si se nos da”, confesó Angelito sobre su futuro como entrenador junto a su amigo y compañero, el actual capitán xeneize, pero reconoció que “todavía no charlaron si se sumaba alguien más al cuerpo técnico”.

A su vez, el 11 auriazul no dudó en soñar un poco más allá y afirmó que “la selección sería algo lindo también”, ya que vio “cómo disfrutan Scaloni, Aimar y el cuerpo técnico” al frente de la Albiceleste.

Vamos a intentarlo. Soy más grande que Paredes, pero en ese transcurso hasta que se retire voy a ver cosas. Somos muy amigos. Es como mi hermano menor y las familias se aman. Nos gustaría mucho. Es difícil, pero lo charlamos muchas veces. Veremos en su momento”, agregó Di María, que se atrevió a señalar que sus equipos “van a jugar 4-3-3” y que a Paredes “le gusta” ese esquema de juego.

Un referente y una decisión

Al ser consultado sobre cuál fue el DT que más lo marcó a lo largo de su carrera, Fideo señaló a una de las grandes leyendas de Central: Ángel Tulio Zof. “Don Ángel me dio la chance cuando nadie confiaba en mí. Es una enseñanza para nuestros hijos. Siempre hay que dar una mano. Si no me sacaba desde abajo no pasaba todo lo que pasó”, indicó.

Por otro lado, la llegada de Di María a Central tuvo su capítulo previo no tan feliz, cuando la familia del futbolista recibió amenazas y decidió postergar su regreso a Rosario, recibiendo las críticas de algunos simpatizantes.

“Uno tiene una familia, tiene que decidir en circunstancias difíciles, como me tocó a mí. En el momento en que no volví fue porque habían pasado cosas en las que yo no me sentía seguro, ni para mí ni para mi familia. Hubo muchas cosas detrás que no me terminaban de cerrar, por eso tomé esa decisión y se escuchó tanto que no volvía. La gente se ilusiona y se pone impaciente por querer volver a verte, que uno vuelva después de tantas cosas vividas afuera”, sentenció.

