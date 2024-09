Central: Enzo Copetti es el actor principal en la ofensiva canalla

Pulgar arriba. Enzo Copetti tiene todos los boletos para continuar entre los once.

Matías Lequi prepara el Central que el domingo recibirá a Talleres en el Gigante y además de las complicaciones que enfrenta el entrenador por las lesiones de varios futbolistas, lo que debe definir el DT es qué hacer en ofensiva, donde siempre dejó en claro, al menos hasta aquí, que su predilección es utilizar un solo punta. Para que eso se modifique y dos puntas de área puedan compartir la delantera debiera aparecer un golpe de timón importante, que incluya un cambio de esquema. Enzo Copetti tiene todo para continuar entre los once, por encima de un Marco Ruben que no sólo viene de jugar sus primeros minutos después de recuperarse de un desgarro, sino que está llevando a cabo un trabajo especial para llegar en condiciones para el choque del domingo. Su presencia no está garantizada pese al optimismo que tiene el cuerpo técnico.