La Capital | Ovación | Central

Central: el curioso dato que une a Fatura Broun con la goleada de la 8ª división ante Vélez

La 8ª división de Central venció 4 a 1 a Vélez en la Ciudad Deportiva algo que pasó por última vez con el actual arquero canalla.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

16 de agosto 2025 · 17:11hs
La 8ª de Central le hizo cuatro goles a Vélez después de 24 años.

La 8ª de Central le hizo cuatro goles a Vélez después de 24 años.

Este sábado, Central enfrentó a Vélez Sarsfield por la fecha 22 del torneo de juveniles de AFA en una jornada que terminó igualada con un triunfo para cada equipo y cuatro empates. Las categorías mayores jugaron como visitantes y las menores como local

Pero la nota de la jornada la dio la 8ª división canalla (Categoría 2010) que le ganó a Vélez 4 a 1. Los goles del equipo dirigido por Jorge Díaz fueron convertidos por Jonás Dellamea (2), Augusto Valenzuela y Oscar Lucero.

Leer más: El hijo de Edgardo Bauza dio detalles de la salud del Patón: cómo está de ánimo el ídolo de Central

La última vez que pasó fue con Fatura Broun en el arco

Vale destacar que hacía casi 24 años que la 8ª división de Central no le anotaba cuatro goles en un partido a Vélez.

La última vez había sido el 20 de noviembre de 2001, cuando la categoría 1986, que tenía al actual arquero de la primera de Central Jorge Broun en la valla se impuso 4 a 0.

Los goles del elenco dirigido por Miguel Macri fueron anotados por Horacio Rui, Matías Di Leo (hijo del Camello), Alejandro Faurlin y Roberto Fuentes.

En aquel cotejo a 8ª auriazul formó con Jorge Broun; Edgardo Gabriel Báez (Cristian Ezequiel González), Emilio Adrián Zacarías, Andrés Imperiale y Pablo Matías Droguetti; Cristian Daniel Olivera, Lucas Orduña, Alejandro Faurlin y Matías Di Leo (Facundo Castillón); Roberto Fuentes (Rubén Darío Rodríguez) y Horacio Rui. Quedaron en el banco: Javier Andrés Alves y Gonzalo Novosad.

Cuando La Capital le pasó el dato vía WhatsApp al arquero auriazul que ya estaba en camino al Gigante, Broun repondió con un sticker de festejo y dijo "Tremenda esa 8ª de AFA de la categoría 1986"

Resultados de Central ante Vélez

4ª division: Vélez 1 - Central 1 (Lucas Ramos López)

5ª división: Vélez 2 - Central 2 (Leonel Antúnez x 2, ambos de penal)

6ª división: Vélez 3 - Central 1 (Tomás Stagnari)

7ª división: Central 1 - Vélez 1 (Santino Giacopetti)

8ª división: Central 4 - Vélez 1 ( Jonás Dellamea x 2, Augusto Valenzuela y Oscar Lucero9

9ª división: Central 2 - Vélez 2 (Ezequiel Garfagnoli x 2)

Formación de Central en 8ª división

image

Noticias relacionadas
El Patón Edgardo Bauza ganó la Copa Argentina con Central en 2018.

El hijo de Edgardo Bauza dio detalles de la salud del Patón: cómo está de ánimo el ídolo de Central

Otra historia. Los futbolistas de Central y Newell’s posan juntos para los fotógrafos dentro de la cancha en la previa de un clásico del campeonato de 1943.

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

Ariel Holan en principio iría con lo mejor que dispone en Central para enfrentar a Riestra en la previa del clásico.

Central recibe a Deportivo Riestra con el clásico ante Newell's a la vuelta de la esquina

El profesor Holan concentró a 24 futblistas en Central. Uno de ellos quedará fuera del banco.

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Ver comentarios

Las más leídas

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Cayó en Casilda el "Frío" Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Lo último

En vivo: Central abrió el partido con un gol de Veliz y derrota 1 a 0 a Deportivo Riestra

En vivo: Central abrió el partido con un gol de Veliz y derrota 1 a 0 a Deportivo Riestra

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Causa fentanilo: Javkin consideró que será la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país

Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

El intendente dijo que todavía queda mucho por investigar y pidió "no meter esto en un barro o discusión electoral, porque es un caso gravísimo"
Causa fentanilo: Javkin consideró que será la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país
En vivo: Central abrió el partido con un gol de Veliz y derrota 1 a 0 a Deportivo Riestra
Ovación

En vivo: Central abrió el partido con un gol de Veliz y derrota 1 a 0 a Deportivo Riestra

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Por Claudio Berón

Policiales

Cayó en Casilda el "Frío" Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Semana del Clima: Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes
La Ciudad

Semana del Clima: "Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes"

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos
La Ciudad

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Cayó en Casilda el "Frío" Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Ovación
Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Por Pablo Mihal
Ovación

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Kily González al fin ganó con Platense, contra un equipo con el que tiene una conexión muy especial

Kily González al fin ganó con Platense, contra un equipo con el que tiene "una conexión muy especial"

Central: cambios de nombres y de esquema para recibir a Riestra antes del clásico

Central: cambios de nombres y de esquema para recibir a Riestra antes del clásico

Policiales
Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur
Policiales

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Cayó en Casilda el "Frío" Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

La Ciudad
Causa fentanilo: Javkin consideró que será la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país
La Ciudad

Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Semana del Clima: Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes

Semana del Clima: "Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes"

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país
La Ciudad

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso
Política

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
La Ciudad

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
LA CIUDAD

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
Información General

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Ovación

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
Policiales

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
La Ciudad

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
La Ciudad

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
LA CIUDAD

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
POLICIALES

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Por Luis Castro
Ovación

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
La Ciudad

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos