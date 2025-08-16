Central: el curioso dato que une a Fatura Broun con la goleada de la 8ª división ante Vélez

La 8ª división de Central venció 4 a 1 a Vélez en la Ciudad Deportiva algo que pasó por última vez con el actual arquero canalla.

La 8ª de Central le hizo cuatro goles a Vélez después de 24 años.

Este sábado, Central enfrentó a Vélez Sarsfield por la fecha 22 del torneo de juveniles de AFA en una jornada que terminó igualada con un triunfo para cada equipo y cuatro empates. Las categorías mayores jugaron como visitantes y las menores como local

Pero la nota de la jornada la dio la 8ª división canalla (Categoría 2010) que le ganó a Vélez 4 a 1. Los goles del equipo dirigido por Jorge Díaz fueron convertidos por Jonás Dellamea (2), Augusto Valenzuela y Oscar Lucero.

Vale destacar que hacía casi 24 años que la 8ª división de Central no le anotaba cuatro goles en un partido a Vélez.

La última vez había sido el 20 de noviembre de 2001, cuando la categoría 1986, que tenía al actual arquero de la primera de Central Jorge Broun en la valla se impuso 4 a 0.

Los goles del elenco dirigido por Miguel Macri fueron anotados por Horacio Rui, Matías Di Leo (hijo del Camello), Alejandro Faurlin y Roberto Fuentes.

En aquel cotejo a 8ª auriazul formó con Jorge Broun; Edgardo Gabriel Báez (Cristian Ezequiel González), Emilio Adrián Zacarías, Andrés Imperiale y Pablo Matías Droguetti; Cristian Daniel Olivera, Lucas Orduña, Alejandro Faurlin y Matías Di Leo (Facundo Castillón); Roberto Fuentes (Rubén Darío Rodríguez) y Horacio Rui. Quedaron en el banco: Javier Andrés Alves y Gonzalo Novosad.

Cuando La Capital le pasó el dato vía WhatsApp al arquero auriazul que ya estaba en camino al Gigante, Broun repondió con un sticker de festejo y dijo "Tremenda esa 8ª de AFA de la categoría 1986"

Resultados de Central ante Vélez

4ª division: Vélez 1 - Central 1 (Lucas Ramos López)

5ª división: Vélez 2 - Central 2 (Leonel Antúnez x 2, ambos de penal)

6ª división: Vélez 3 - Central 1 (Tomás Stagnari)

7ª división: Central 1 - Vélez 1 (Santino Giacopetti)

8ª división: Central 4 - Vélez 1 ( Jonás Dellamea x 2, Augusto Valenzuela y Oscar Lucero9

9ª división: Central 2 - Vélez 2 (Ezequiel Garfagnoli x 2)

Formación de Central en 8ª división