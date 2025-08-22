La Capital | Ovación | Central

Central dio a conocer cuál es el estado de salud del joven jugador que chocó cuando iba al entrenamiento

El chico iba hacia Arroyo Seco y chocó contra un camión en la autopista a Buenos Aires. Cómo y dónde se recupera el futbolista.

22 de agosto 2025 · 13:58hs
Kevin Gutiérrez chocó en la autopista cuando iba a Arroyo Seco. Central informó que está bien y que quedará internado en observación por 24 horas. 

Foto de @TomasDvoretzky

Kevin Gutiérrez chocó en la autopista cuando iba a Arroyo Seco. Central informó que está bien y que quedará internado en observación por 24 horas. 

El jugador de Central que chocó contra un camión este viernes a la mañana cuando iba al entrenamiento del equipo en Arroyo Seco quedará internado en observación durante 24 horas para que los médicos puedan evaluar la evolución de su salud.

Así lo informó Rosario Central a través de un comunicado. El club también es quien había dado cuenta este viernes a la mañana del siniestro en el que estuvo involucrado el joven futbolista.

Según el texto difundido por Central hace minutos, Gutiérrez tiene politraumatismos leves con contusión pulmonar izquierda leve.

Significa que el jugador sufrió varios golpes, pero ninguno que ponga en riesgo su salud.

La internación por 24 horas es solo para que los médicos puedan asegurarse de que evoluciona bien.

Cómo fue el choque de Kevin Gutiérrez

El futbolista chocó con su auto cuando se dirigía por la autopista Rosario-Buenos Aires hacia Arroyo Seco, donde el plantel canalla realizó la última práctica antes del choque de mañana ante Newell's, en el Gigante de Arroyito.

El chico manejaba su auto en dirección sur cuando, en circunstancias que no se hicieron públicas, chocó con un camión. La situación fue advertida por otros jugadores del plantel que también se estaban movilizando hacia Arroyo Seco para el entrenamiento.

Gutiérrez fue trasladado en una ambulancia hasta el sanatorio Mapaci, donde fue sometido al análisis médico que luego derivó en el parte dado a conocer hace instantes por el club.

El chico tiene 19 años y debutó en la primera de Central en el primer partido del torneo Clausura, frente a Godoy Cruz. En el pasado fue jugador de la selección argentina sub-17.

