Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al entrenamiento en Arroyo Seco El volante Kevin Gutiérrez, de 19 años, se dirigía a la última práctica de cara al clásico con Newell's. "Se encuentra en buen estado", informó el club 22 de agosto 2025 · 10:05hs

Foto de @TomasDvoretzky Kevin Gutiérrez fue asistido por sus compañeros que se dirigían a la práctica.

El jugador de Central Kevin Gutiérrez chocó con su auto este viernes por la mañana cuando se dirigía al último entrenamiento en Arroyo Seco, en la previa al clásico que se jugará este sábado, a las 17.30, en el Gigante de Arroyito. El club informó que el futbolista está bien y fue derivado a un sanatorio céntrico.

En las redes sociales oficiales, la institución informó lo sucedido. "El Club Atlético Rosario Central informa que el jugador juvenil Kevin Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad".

Kevin Gutiérrez está bien Más adelante, se notificó que "el futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato".

>>Leer más: La historia de Kevin Gutiérrez, uno de los chicos de Central que participa del Mundial sub-17

El volante, de 19 años, hizo su presentación en el equipo de la primera división de Central en el partido correspondiente a la primera fecha del torneo ante Godoy Cruz (ingresó en el complemento por Tomás O'Connor) y en el día del regreso de Ángel Di María a Central. El resultado fue empate en uno.