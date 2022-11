Central: cuatro estaciones y un solo destino para Broun

Jorge Broun no tiene intenciones de emigrar de Central, pero dependerá de la propuesta que le realice el club.

Jorge Broun ya avisó que Central tiene la prioridad para negociar la renovación del contrato. La renuncia de Carlos Tevez alteró los planes del arquero, quien ya tenía bien en claro que debía mudarse si el Apache seguía como entrenador. El presente es otro. Ahora desde el club tienen programado ofrecerle un nuevo vínculo. Todo está enmarcado dentro del contexto teórico porque la reunión que estaba pactada para este viuernes pasó por diversos factores como tema de agenda principal para el lunes. Sin embargo, la gestión por retener a Fatu no será tan sencilla. Al canalla le salieron varios competidores. Palestino está esperando una señal para avanzar formalmente y cerrar la contratación en un abrir y cerrar de ojos. Los chilenos están decididos a albergarlo por varias temporadas. Mientras que La Capital constató que San Lorenzo y Gimnasia lo tienen en agenda como una alternativa viable. En el Bajo Flores siguen este caso con atención y no mostrarán las cartas hasta que no defina su futuro en Arroyito. En tanto, el lobo ya decidió que si transfiere a Rodrigo Rey como todo indica quiere al rosarino otra vez en el bosque para defender el arco tripero.