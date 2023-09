Central Córdoba venció a Yupanqui y los números aún le dan oportunidades

Central Córdoba obtuvo un sufrido y necesario triunfo ante el penúltimo Yupanqui y mantiene chances matemáticas de entrar al reducido de Primera C.

El arquero de Yupanqui en el aire no puede detener el cabezazo de Lalo Pérez, tras un perfecto centro de Tomás Ramírez.

Central Córdoba no se resigna para ingresar al reducido de la Primera C y en Ciudad Evita derrotó a Yupanqui 1 a 0, por la 33ª fecha de la Primera C. El gol lo marcó Gerardo Pérez de cabeza en el primer tiempo. Con este resultado, el equipo de Cuffaro Russo quedó a 6 de Atlas, el próximo rival que el lunes recibe a Justo josé de Urquiza, y a la misma distancia de Deportivo Español, que aún debe quedar libre y el mismo día recibe a Berazategui, Sigue siendo difícil, pero las matemáticas le dan chances, cuando le quedarán 15 puntos por disputar.