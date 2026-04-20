Central Córdoba apuntó a un técnico multicampeón en una liga regional para que se haga cargo del equipo

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Newell's arranca la semana con buenas noticias pensando en Instituto
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Paredes y su futuro con Di María: "Vamos a arrancar en Central, ya está todo hablado"
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Imputan a un hombre por el homicidio de un vecino en Empalme Graneros
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Imputaron a un hombre que irrumpió en la casa de su ex y la atacó con dos cuchillos
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Llegó a Rosario Arqueros Ya, una plataforma para salvar a los equipos amateurs
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Hallaron un cadáver flotando en el río, frente a Náutico Sportivo Avellaneda
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México: balacera en las pirámides de Teotihuacán deja al menos dos muertos
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Un tiroteo en un morro de Rio de Janeiro dejó turistas varados en la cima
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La avioneta narco hallada en Santa Fe que terminará en una escuela de Santa Cruz
El Mundo
Perú sigue contando votos y todavía falta un candidato en la segunda vuelta
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Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión en suspenso
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Jan De Nul desmintió a Deme: "Es una falacia malintencionada"
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El árbitro golpeado en un partido en Funes sufrió fractura de tabique
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Marcha de las antorchas de la UNR para reclamar por la ley de financiamiento
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La provincia cobrará los operativos a quienes hagan falsas amenazas a escuelas
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Balearon un complejo de canchas donde el año pasado habían tirado molotov
Salud
Investigadores rosarinos trabajan en biosensores que detectan contaminantes
La Ciudad
Rosario estuvo al tope de la capacidad hotelera por shows y congresos
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De foros clandestinos a TikTok: la violencia sexual contra mujeres se normaliza
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Violento partido de fútbol en Funes: agarró a piñas al árbitro y quedó preso