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El día que Marcelo Bielsa le mandó una carta Arnaldo Sialle, el nuevo entrenador de Central Córdoba

El director técnico contó la anécdota sobre el Loco hace un tiempo. También aseguró que Jorge Solari fue el mejor técnico que tuvo.

22 de abril 2026 · 15:22hs
Arnaldo Sialle es el nuevo entrenador de Central Córdoba. Fue dirigido por Bielsa cuando jugaba en Newells.

Arnaldo Sialle es el nuevo entrenador de Central Córdoba. Fue dirigido por Bielsa cuando jugaba en Newell's.

El club Central Córdoba anunció finalmente este martes quién será el sucesor de la dupla Daniel Teglia-Diego Acoglanis, los entrenadores despedidos la semana pasada por la comisión directiva. Y el elegido fue Arnaldo Sialle, de larga experiencia en ese oficio, quien hace un tiempo contó una inédita anécdota con Marcelo Bielsa.

Sialle se hará cargo del plantel charrúa este jueves y debutará el fin de semana en el partido ante Sportivo Barracas, que se jugará en la cancha del club Luján.

El Matador de Tablada viene de caer ante Centro Español por 1 a 0 en el Gabino Sosa. El equipo todavía no ganó este año como local y ya acumula tres partidos consecutivos sin convertir goles. Si no arranca pronto, quedará rápidamente relegado en la pelea por buscar el ascenso a la Primera B.

Para colmo, el Charrúa viene de una gran temporada en la que peleó el ascenso hasta el torneo reducido y avanzó dos rondas en la Copa Argentina dejando en el camino a equipos de la Liga Profesional (Sarmiento y Gimnasia y Esgrima La Plata). Quedó eliminado frente a otro equipo de la primera división, Independiente Rivadavia, en una instancia a la que jamás había llegado un equipo de la Primera C.

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La larga experiencia de Arnaldo Sialle

Sialle, conocido en el mundo del fútbol como "Cacho", es un entrenador con una larguísima experiencia en el fútbol del ascenso. Pasó por Brown (Madryn, en tres períodos distintos), San Martín (Mendoza), Unión (Sunchales), Independiente Rivadavia, Guaraní (Paraguay), Talleres, San Martín (Tucumán), Cipolletti, Atlanta, Mitre (Santiago del Estero), Deportivo Morón, Gimnasia de Jujuy, Gimnasia y Tiro, Olimpo, Comunicaciones y Flandria.

Conquistó cuatro veces el viejo Torneo Federal A, con Independiente Rivadavia, Brown (Madryn), Talleres y Mitre (Santiago del Estero).

Sialle trabajó en Flandria hasta hace un par de semanas, de donde se fue en medio de una situación atípica: el equipo enfrentaba a Real Pilar por el torneo de la Primera B y el técnico tuvo un pico de presión en el entretiempo que obligó a trasladarlo de urgencia a un sanatorio. Estuvo internado unas horas y le dieron el alta, pero inmediatamente después el club comunicó que lo despedía.

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Los equipos donde jugó

Mucho antes, como futbolista, Sialle se formó en Central Córdoba, pasó por Newell's, donde fue dirigido por Marcelo Bielsa, y luego se fue al exterior, donde jugó en Irapuato y Caracas.

En Newell's, estuvo a cargo de Jorge Griffa en las inferiores y fue dirigido por José Yudica y Bielsa. A propósito de su relación con ellos, en una oportunidad Sialle contó una anécdota con el actual entrenador de la selección de Uruguay.

"Bielsa era introvertido en lo social", contó hace unos años en una entrevista. Y añadió: "Cuando me casé vinieron Jorge Griffa y todos mis compañeros, pero Bielsa no. Me mandó un lindo regalo y me escribió una carta".

En esa época llegó a primera con muchos pibes a los que los conocía de la sexta división y nos sacaban mucha ventaja a nosotros. Esos pibes hacían trabajos tácticos que nosotros no podíamos. Salvo los talentosos Gerardo Martino y Juan José Rossi. Para mí Darío Franco fue el mejor volante central que vi en mi vida”.

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El Indio, el mejor técnico de todos

Después habló de los entrenadores que lo dirigieron. Y puso en el top 1 a otro profesional fuertemente vinculado al fútbol de Rosario, Jorge Solari. "El Indio fue el mejor de todos, su metodología cambió este deporte. Antes se corría de lunes a jueves, después hacías fútbol y el domingo jugabas".

Y agregó: "Rosario tuvo la fortuna de tener a Solari en Newells y a Carlos Griguol en Central. También tuve a José Yúdica, que era diferente a Solari pero tenía un ojo clínico para leer los partidos. Era tan frontal que en este fútbol no hubiera dirigido".

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