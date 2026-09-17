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Paulo Killer: "No me imagino en el retiro, pero sé que está cerca"

Paulo Killer, referente, figura y capitán de Central Córdoba, habló sobre su presente y futuro. "Sería muy lindo algún día dirigir al Charrúa", dijo.

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

17 de septiembre 2026 · 06:10hs
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Paulo Killer. El capitán y figura en el clásico ante Argentino se refirió al momento que está atravesando con Central Córdoba. El referente del Matador posó junto al Trinche Carlovich en la tribuna del Gabino Sosa.   

Paulo Killer. El capitán y figura en el clásico ante Argentino se refirió al momento que está atravesando con Central Córdoba. El referente del Matador posó junto al Trinche Carlovich en la tribuna del Gabino Sosa.    

A los 40 años, Paulo Killer, referente de Central Córdoba, sigue vigente en los torneos AFA. El capitán charrúa fue pieza fundamental del triunfo ante Argentino. El defensor abrió el marcador del abultado 3 a 0 y tras sellar la victoria, fue ovacionado por el Gabino Sosa. Fue la figura del clásico y quedará en la historia.

“Estoy viviendo lindos momentos con Central Córdoba; son muchos años en el club y más ahora que ganamos el clásico. Ver al hincha feliz es hermoso y todas esas cosas me ponen muy contento”, confió Killer en una entrevista con Ovación.

Paulo Killer, el gran capitán del Matador

¿Te queda hilo en el carretel para seguir pegándole la redonda?

Uno siempre quiere jugar. Por ahí el cuerpo ya no es el mismo, se siente alguna diferencia, pero mientras esté bien... Quiero terminar mi carrera bien en el club, no cuando ya no me pueda mover. El retiro es algo que todavía tengo que analizar, veremos qué pasa el año que viene. No me imagino en el retiro, pero sé que está muy cerca.

Paulo Killer. El referente Charrúa junto a la imagen de Gabino Sosa.

Paulo Killer. El referente Charrúa junto a la imagen de Gabino Sosa.

¿Te imaginas ese momento?

No me lo imagino, pero sí sé que es un momento que se acerca.

¿Muy pronto?

Sí, ya me estoy preparando. De hecho, ya estoy con otras actividades. Uno va abriendo la cabeza para el futuro.

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¿Qué significó el gol a Argentino y qué sentiste en ese momento?

Fue el primero y sirvió para abrir el marcador en un partido muy cerrado, lo grité con alma y mi vida. Sentí mucha emoción porque sé lo que representa para el hincha de Central Córdoba y para la ciudad un partido como este. Hacer un gol en un clásico y ganarlo era lo que me quedaba pendiente en Central Córdoba. Me tocó vivir muchas cosas en estos años y creo que era la frutilla que faltaba.

¿Hace cuánto estás ligado a Central Córdoba?

Llegué al club en el 2010, al año siguiente perdimos la promoción y en el 2012 logramos el ascenso. Pasé varias etapas en el club.

Paulo Killer. El defensor dialogó con Ovación e hizo un repaso de su carrera.

Paulo Killer. El defensor dialogó con Ovación e hizo un repaso de su carrera.

¿Después te fuiste a probar suerte en el interior?

Sí, jugué en Sarmiento de Resistencia y luego en San Jorge durante varias temporadas. Después quería estar cerca de mi familia, aquí en Rosario, y decidimos con mi mujer pegar la vuelta. Creo que fue una buena decisión.

El apellido tiene peso por el pasado de tus tíos Daniel y Mario. Ambos jugaron en Rosario Central y Newell's, y tu papá Alfredo en Central. ¿Cómo te repercute eso?

Nunca le hice mucho caso a eso.

¿Te lo hace sentir el hincha?

No, nadie me dice nada. Por ahí, cuando era más chico, me preguntaban si soy pariente y qué tenía que ver con alguno de ellos, sólo eso. De mis tíos recibo muchos consejos, tenemos muy buena relación, nos hablamos muy seguido. Con mi viejo y mi hermano Gabriel siempre estamos hablando de fútbol.

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¿Tu papá va a la cancha, te da consejos?

Mi viejo no se pierde un partido y me da consejos constantemente. Y cuando me mando una (risas), también me la hace saber, no me perdona una. Sólo escucho, es mi referente y tomo nota.

Paulo Killer. El capitán con trabajo y humildad sigue vigente en los torneos de AFA.

Paulo Killer. El capitán con trabajo y humildad sigue vigente en los torneos de AFA.

¿Cómo fueron tus inicios?

Comencé en San Martín de Fisherton, después pasé a cancha de once en Social Lux y en novena división recalé en Rosario Central. Ahí estuve desde novena hasta la primera división. Recuerdo muchos técnicos que me marcaron por siempre, como Aurelio "Coco" Pascuttini y Alberto "Hijitus" Gómez. Y también lo tuve a mi viejo en las divisiones inferiores de Central. Y de Social Lux recuerdo momentos que pasé en esa institución y del grupo de compañeros de esa época. Fue un lindo año en Mercadito, me gustó mucho y la pasé muy bien.

Además del fútbol, ¿te dedicás a otra actividad?

Estamos con mi familia con la escuelita de fútbol hace varios años, venimos trabajando muy bien. Además, hace cinco años estoy en una empresa de ingeniería, FB Ingeniería: Nada que ver con el fútbol, estudié analista en sistemas.

¿Estás como programador?

Soy desarrollador, algo que me gusta. Es una linda actividad, lo voy llevando bien.

¿Cómo te manejas con los horarios?

Arranco temprano a entrenar y después salgo volando a la oficina. Cuando se me complica, me quedo trabajando hasta cumplir con los compromisos. Después me voy a la escuelita, donde me espera mi viejo.

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¿Y cómo te manejas con la familia?

Estoy a full, arranco a la mañana y termino a la noche. Tengo una mujer fuera de serie, ella se banca todo y va para todos lados. Párrafo aparte para mis viejos y mi suegro, que están junto a la familia. Nos acomodamos con los horarios de la mejor manera.

¿Te estás preparando para el día después, aunque no quieras que llegue?

Hice el curso de técnico para seguir ligado al fútbol. Seguramente me gustará seguir ligado a Central Córdoba. Por ahora es paso a paso.

¿Te gustaría con el tiempo dirigir el Charrúa?

Sí, sería una opción, me estoy preparando. Sería lindo, pero creo que hay todavía otras prioridades y eso se verá más adelante.

La gente de Central Córdoba te banca a morir. ¿Sentís eso?

Sí, justo hoy (miércoles ) en el entrenamiento estaba hablando con "Chupita" (el utilero Juan Cruz González) sobre cómo gritó la gente el gol, fue impresionante. Me comentó que justo había ido a buscar una pelota afuera y se escuchó un grito tremendo. Creo que la gente tenía ese desahogo por el clásico, hace mucho que no se ganaba también y el triunfo fue importante.

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¿Te sentís referente del equipo?

No sé, soy el capitán, pero el referente es otra cosa. Creo que por ahí por la suma de cosas que tengo en el club, la cantidad de partidos, momentos vividos, puede ser que alguien lo sienta de esa manera, aunque no me gusta tomar ese rol. Pero bueno, uno trata siempre de hacer lo mejor para el club, porque también quiero mucho a Central Córdoba. Son tantos años acá que terminás queriendo y enamorándote.

Fuiste el último en irte de la cancha...

Tenía ganas de festejar con mis compañeros, pero generalmente siempre me quedo hasta lo último porque espero que salgan todos mis compañeros y recién ahí me voy yo. No me gusta irme primero. El clásico fue especial, esas imágenes quedan para siempre y el cariño de la gente es maravilloso. El hincha de Central Córdoba es muy fanático y lo vive con mucha pasión.

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