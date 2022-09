Fue un baldazo de agua fría para un Central que se había puesto en ventaja por el gol de Chipi Frías pero que rápidamente se lo empataron. La expulsión le agregó un condimento de incertidumbre al encuentro. Contra todo pronóstico y apoyado en el corazón y amor propio, Central se agigantó y terminó venciendo 3-1 a Barracas con una gran actuación colectiva en el segundo tiempo.

Las vueltas de la vida (o del fútbol): con un jugador menos, lo hizo. Esta vez, con uno más, no.

Martinez.jpeg Damián Martínez prueba desde afuera. Llegó a la quinta amarilla y será una de las bajas que tendrá Central ante Racing. Marcelo Bustamante / La Capital

Central arrastraba el envión del empate de Buonanotte ante Platense y parecía que se lo llevaba puesto por decantación. Aún más, cuando al calamar le echaron a Carlos Villalba. El mediocentro recuperador visitante vio la roja a media hora del final y dejó a su equipo con un pie en el abismo. ¿Central lo aprovechó? No. Por eso también el empate sabe más amargo todavía.

Se puede decir que, más que perder dos puntos, perdió tres. En el balance no fue derrota, pero se vivió como si fuera tal. Estaba todo dado para el festejo en Arroyito. “Teníamos tres lesionados en cancha y sin cambios. No pudimos seguir atacando como lo veníamos haciendo”, dijo Tevez. Es cierto, tan cierto como que el partido comenzó once contra once y no sacó ninguna diferencia.

Difícil panorama para el viernes

El empate en sí fue poco productivo para Central pero en el balance general del partido hubo otras pálidas. Porque de cara a Racing el técnico perderá varias piezas. Dos de ellas seguro, las de Damián Martínez y Javier Báez, quienes llegaron a la quinta amarilla. Pero encima Ismael Cortez (entró por Martínez), terminó el partido en una pierna.

Lesion.jpeg Ignacio Malcorra sufrió una molestia en el primer tiempo y debió ser reemplazado. En Central esperan si podrá jugar el viernes. Marcelo Bustamante / La Capital

Por supuesto también habrá que seguir de cerca la evolución de Ignacio Malcorra, quien debió ser reemplazado en el primer tiempo por una molestia.

Lo cierto es que Martínez no podrá estar y su reemplazante natural es Cortez, que se volvió a lesionar. Una alternativa hubiese sido Almada, pero también peleará por un puesto en la zaga central por Báez. Un verdadero rompecabezas para Tevez de cara al viernes, con Facundo Almada, Juan Cruz Komar, el Colo Rodríguez y hasta Ulises Ciccioli con chances de jugar.

En la noche de este domingo Central publicó un parte médico referido a varios jugadores en el que detalla: "Malcorra, sobrecarga muscular; Cortez, desgarro muscular; Franco Frías, los resultados no arrojaron lesión alguna". Y agregó que "en la jornada de este lunes se le realizarán estudios a Mateo Tanlongo por un traumatismo en el tobillo izquierdo".