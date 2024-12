Central: sin chances en River, Adam Bareiro apareció en el radar de Ariel Holan

El delantero paraguayo, que estaba en la mira de Olimpia (Paraguay), podría ser una opción para cubrir el espacio que dejó Marco Ruben. No sería fácil por la alta cotización

¿Vendrá a Central? Adam Bareiro no tiene lugar en el River de Marcelo Gallardo y está en la búsqueda de un nuevo club.

El delantero paraguayo llegó a River tiempo atrás como uno de los grandes refuerzos a pedido de Martín Demichelis y la entidad desembolsó una suma importante para quedarse con sus servicios. De acuerdo a lo que había trascendido, la entidad de Núñez había abonado 2,5 millones de dólares en un solo pago y otros dos millones en bonos por objetivos, una cifra algo superior a la cláusula de salida que tenía de 3,5 millones. Ahora no figura en los planes de Marcelo Gallardo y se le busca un nuevo club.

Holan tiene en claro que necesita cubrir el espacio que dejó vacante Marco Ruben y un futbolista que pueda complementarse con Enzo Copetti. Si bien en palabras puede resultar sencillo, en los hechos no es nada fácil llevar adelante esta posible contratación por los altos costos. Además, River pretende liberar un cupo de extranjeros y para conseguirlo no puede cederlo a préstamo en el ámbito local. Y esto es un punto que hace más complicada la negociación, aunque en el fútbol no hay imposibles.