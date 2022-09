Central: Carlos Tevez utiliza muchos nombres y obtiene poco rédito

El reciente empate ante Patronato desnudó algunas falencias colectivas y camufló otras. El sueño de clasificar a la Copa Sudamericana se transformó en utopía. No por el punto contra el patrón sino porque Central viene dejando una huella irregular en su tibio transitar por la Liga Profesional. El autor intelectual de la esperanza canalla es Carlos Tevez. El mismo entrenador que sigue probando y analizando apellidos mientras el viento de la angustia arrastra toda ilusión. El Apache no está fuerte en Arroyito. No encuentra el equipo ideal ni el equilibrio. La realidad lo certifica al exponer que en 17 presentaciones convocó a 38 jugadores y utilizó a 30. El plus es que lo hizo en todas las líneas. No se salvó ni el arco. Muchos nombres para poco rédito deportivo. Mientras tanto, al show le quedan siete funciones y el abanico de las posibilidades de ver algunas nuevas caras está vigente, pese a que la colectividad auriazul anhelaba otro presente como también un final de campaña haciendo ruido entre los protagonistas y no en el pelotón de los más vulnerables.