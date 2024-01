Central: Campaz y una historia que se complica

De lo que no hay dudas es que este nuevo capítulo en la novela Campaz no es el esperado en Arroyito porque, claramente, aleja al jugador del club en el que fue figura en 2023 y pieza clave en la obtención del título en la Copa de la Liga.

Hace desde antes que finalizara ese torneo en el que Central se coronó campeón que Central y Campaz vienen negociando por el nuevo contrato y esto se debió a que, como bien informó Gremio, el club de Arroyito adquirió el 50 por ciento del pase del colombiano a fines de noviembre, tal como lo estipulaba el contrato a préstamo que habían firmado ambas instituciones. El monto de esa transacción fue de dos millones de dólares.

Todo parecía más que encaminado, pero en las charlas cotidianas fueron apareciendo complicaciones que no hicieron otra cosa que postergar la firma del nuevo contrato. En un principio se habló de una deuda importante que Gremio mantenía con el jugador, quien no estaba dispuesto a firmar con Central hasta tanto el club brasileño no hiciera efectivo el pago.

Pero es un tema que aparentemente fue resuelto, pero que tuvo injerencia en la problemática que sobrevino. Porque la falta de acuerdo entre Central y Campaz sería por un dinero que corresponde a cuestiones impositivas, las mismas por las que en su momento Gremio le quedó debiendo dinero.

De lo poco que trascendió se conoció que Campaz solicitó el adelanto de ese dinero correspondiente a los impuestos, pero desde Central se mantuvieron firmes en la postura de firmar el contrato primero y que después de eso el club se iba a hacer cargo de esos impuestos. En principio, algo similar es lo que había acordado con Gremio, que después no habría cumplido.

Lo cierto es que las tratativas con Campaz se extendieron demasiado en el tiempo, por eso el colombiano no se presentó a la pretemporada y de hecho no está en Montevideo, junto al resto del plantel.

Y fue justamente eso lo que molestó a Miguel Russo, quien tras el partido disputado ante Liverpool salió con los tapones de punta cuando expresó: “Ni idea cuándo llega Campaz. Ni hablo, ni intento hacerlo porque son cosas de los dirigentes. Si viene, bien, y si no será otro tipo de problema. No quiero ni hablar del tema”.

Esas declaraciones fueron diametralmente opuestas a las que el entrenador canalla había brindado un día antes en un par de entrevistas, en las que dio a entender que era totalmente optimista en que el tema se iba a solucionar de manera favorable para Central. Pero claro, ese sábado por la noche, en cancha de Liverpool, ya olfateaba que algo no andaba del todo bien.

Todo este interés que despierta el futuro de Campaz tiene una clara explicación: el colombiano fue una de las piezas más importante en el Central campeón de la Copa de la Liga, por lo que no es un jugador más. Por eso Russo lo quiere y los hinchas también.

Es difícil que Central, después de haber hecho una inversión de dos millones de dólares por la mitad del pase, se quede de brazos cruzados y se resigne a que Campaz vuelva a Gremio, pero es algo con lo que se especula porque hasta aquí nunca hubo una voz oficial de parte del club de Arroyito explicando la situación.

Lo cierto es que Central en su momento hizo uso de la opción y en ese momento “algún tipo de recaudo deben haber tomado”, según palabras de una fuente que conoce mucho de legislación deportiva. En AFA hay un precontrato asentado, con la firma de ambas partes (no es posible hacerlo con solo una de ellas) y quizá no termine teniendo ningún valor, pero por allí sí.

Desde Brasil aseguran que “Campaz no va a jugar en Gremio porque el técnico no lo tiene en cuenta”, pero sobre todo “porque el hincha no lo quiere”, pero lo cierto es que el tumaqueño viajará a Brasil para sumarse a la pretemporada. El final de la historia todavía parece no estar escrito.