Gremio anunció que Campaz deja Central y volverá al equipo brasileño

Miguel Angel Russo ya había dado su opinión en la pretemporada que Central realiza en Montevideo. “Ni idea cuándo se suma Campaz. No hablo del tema, es cosa de los dirigentes. Si viene, bien, y si no viene será otro tipo de problema. No se puede estar esperando, tengo que dedicarme a los que están acá. No quiero ni hablar del tema”, fueron las palabras de Russo minutos después del encuentro ante Liverpool del sábado por la noche aquí en Uruguay.

Sin dudas, Russo ya olfateaba que algo no andaba bien. El final está abierto, pero por ahora Gremio marcó la cancha y dice que recuperará al jugador colombiano.