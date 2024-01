Jaminton Campaz aún no regresó desde que el plantel se fue de vacaciones, tras el partido ante River.

Central trajo a Montevideo tres caras nuevas (Mauricio Martínez, Franco Ibarra y Agustín Bravo) y más allá de que aguarda por más refuerzos, hay alguien a quien esperan con los brazos abiertos y no es otro que Jaminton Campaz , una de las grandes figuras del Central campeón. No hay confirmaciones al respecto, pero en la concentración canalla aquí en Uruguay son optimistas con que el colombiano pueda sumarse en los próximos días.

Entre el colombiano y Central está prácticamente todo acordado, pero en el medio hay una situación que todavía no pudo ser zanjada, entre el jugador y Gremio, club de origen.

Campaz2CML.jpg Campaz fue uno de los destacados en el Central campeón y en Arroyito lo quieren tener ya. Celina Muti Lovera / La Capital

En principio, Campaz no estaría en Colombia, sino en Brasil, tratando de solucionar el inconveniente con el club de Porto Alegre, que le debe dinero. Y mientras eso no se resuelva el delantero no tendría pensado retornar a Central.