Central busca su primer éxito en un estadio donde a Ángel Di María no le fue bien

Esta vez el campeón del mundo será el protagonista, no solo por lo que su figura representa sino por un dato personal que lo involucra. Es que Di María jugó por primera vez como titular con la casaca auriazul precisamente en la cancha de Lanús, que por aquel entonces no tenía ni por asomo la estructura y la capacidad que posee el actual Néstor Díaz Pérez.

El contexto no era el mejor. Los canallas venían de tres derrotas consecutivas con Angel Zof como DT y de los últimos 13 partidos habían ganado uno solo. Pero aquel Flaquito, que dos días después cumpliría 18 años, se calzó la camiseta 14 y fue titular.

Central formó con Juan Ojeda; Ricardo Moreira, Ronald Raldes, Ramiro Fassi y Germán Rivarola; Eduardo Coudet, Leonardo Borzani, Andrés Díaz y Ángel Di María; Germán Alemanno y José Castillo.

La actuación de Fideo en su estreno en la alineación inicial

Fideo dejó la cancha en el entretiempo con el partido 0 a 0 y fue calificado con un 4 por Ovación. Pero el enviado de este diario apuntó más a la decisión de Zof: “La apuesta del pibe Di María trajo a la memoria, luego de ser sustituido en el entretiempo, sus anteriores por Vitti y Vecchio. Zof mandó al primero al banco, en tanto, al otro directamente lo sacó ayer de los 18. Y con el carrilero izquierdo que debutó ayer como titular tomó los riesgos y también le salió mal”.

El cronista de Ovación continuó: “Los colaboradores de Zof le habrían sugerido que era mejor llevarlo de a poco y que haga ruido como cuando entró en el complemento ante Independiente en el Apertura, o el jueves último en Medellín, pero el técnico se la jugó y su decisión de mandarlo antes a la ducha denunció el fracaso”.

En el segundo tiempo, Zof, que dirigió por última vez a Di María en ese partido, hizo ingresar a Hernán Encina por el campeón del mundo en Qatar 2022. Además Pablo Vitti entró a los 72’ por el boliviano José Castillo y Marco Ruben a los 88’ reemplazó a Andrés Díaz.

Central no pudo mantener el empate y terminó perdiendo 2 a 0. El primer gol granate lo hizo Cristian Fabbiani (51’), actual entrenador de Newell’s, quien para Ovación fue la figura del partido. Terminó redondeando el 2 a 0 final Sebastián Leto (77’) y a los 90’ fue expulsado Germán Rivarola.

Central tendrá un par de bajas

Hoy la historia es otra y con otro condimento especial además de la presencia de Di María que buscará su revancha personal en tierra granate. Es que luego de más de dos años, los hinchas canallas podrán ir a un estadio ajeno en un partido que no sea de Copa Argentina o de torneos organizados por la Conmebol.

Además, en lo futbolístico querrá volver a ser el equipo que fue en el Apertura, luego de la igualdad con sabor a poco frente a los mendocinos. La empresa no será fácil. Los de Holan no tendrán a Facundo Mallo ni a Jaminton Campaz, respecto al once inicial de la primera fecha. Pero ya está tiene a Santi López y los canallas confían en traer un buen resultado.