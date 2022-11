Central: arranca lo de Broun, sigue en pie lo de Montoya

La salida intempestiva de Carlos Tevez sin dudas modificó el escenario futbolístico en Central e incluso hasta el político, aunque de eso deberán hacerse cargo los candidatos que competirán en las elecciones del próximo 18 de diciembre. Pero en lo que tiene que ver con decisiones que competen al armado del plantel para la próxima temporada hay negociaciones que mantendrán su rumbo y otras que sufrirán alteraciones. Entre estas últimas está la de Jorge Broun, quien tenía prácticamente los dos pies afuera del club si el Apache seguía como técnico y que ahora está para sentarse a negociar por su continuidad. ¿Qué motivos hay para afirmarlo? El contacto, casi informal si se quiere, pero contacto al fin, que hubo entre las partes. Falta un camino por recorrer, que puede ser corto o largo, pero al menos todos saben con qué cartas se está jugando. Y para la dirigencia el panorama no se alteró en lo que tiene que ver con la renovación de contrato de Walter Montoya, salvo que el Chaqueño decida no seguir justamente porque Tevez ya no es más el técnico. Lo cierto es que tanto Montoya como Broun son los futbolistas sobre los que el club tiene intenciones de sellar la continuidad, independientemente de lo que ocurra en lo político.