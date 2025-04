Central: Ariel Holan prepara el equipo para el martes con una baja ya casi segura

Entre los once que jugarán contra Platense, hay un futbolista habitualmente titular que no estaría disponible. El resto, casi todos a disposición

Ariel Holan comenzó a manejarse dentro de un contexto que no alterará en los próximos partidos de Central de la fase regular, el de no arriesgar a aquellos futbolistas que sientan una mínima molestia. Por eso, frente a Platense, quien no estaría entre los once sería Ignacio Malcorra.