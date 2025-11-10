Central: Enzo Giménez hace los méritos suficientes como para ser el jugador número 11

De cara a los octavos y con diez casi fijos, el paraguayo parece la mejor opción en un puesto en el que Holan viene probando sin hallar el mejor intérprete

Enzo Giménez le dio más empuje a la ofensiva de Central cuando ingresó en el complemento.

A una fecha del final de la fase de grupos, Ariel Holan tiene un aval enorme, que es ni más ni menos que la base del equipo, con prácticamente 10 nombres que parecen inamovibles . Para el puesto once hay varios apellidos que la vienen peleando, pero uno que en estos últimos partidos comenzó a sacar una luz de ventaja. Se trata de Enzo Giménez , que fue uno de los destacados de Central en el empate ante San Lorenzo .

A esta altura del torneo Holan no pretende inventar la pólvora y difícilmente esté con ganas o tiempo de innovar con algo nuevo. Y lo que ocurra en el choque contra Independiente no influirá demasiado de cara a lo que viene.

El técnico canalla podrá apostar por el equipo habitualmente titular, poner en cancha un mix o, si quiere, directamente un alternativo. Incluso podrá pilotear la situación respecto a aquellos futbolistas que llegan al choque en Avellaneda con cuatro tarjetas amarillas sobre el lomo. Sabiendo, por supuesto, que lo que estará en juego es el primer puesto del grupo, que no es poco.

Si bien nunca es lo aconsejable intentar mirar más allá de lo que da la vista, Central está en un contexto particular, con la clasificación asegurada desde hace varias fechas. Por eso la sensación de que el técnico puede permitirse pensar más en lo que será el choque por octavos de final que en los 90 minutos en Avellaneda.

Lo único que le alteró un poco el orden a Holan fue la lesión de Franco Ibarra, que lo obligó a darle pista a Federico Navarro, pero a decir verdad no fue algo que parezca haberle movido demasiado el amperímetro.

Enzos El paraguayo Giménez intenta el desborde en el empate de Central ante San Lorenzo en el Gigante. Virginia Benedetto / La Capital

Ahora, en el puesto de extremo por derecha a Holan le urge encontrar una carta que le dé un mínimo de garantía, algo que hasta aquí no logró, sobre todo en los últimos partidos.

La referencia que se hace a Enzo Giménez no tiene como único sustento lo sucedido en el último partido, sino que ese tiempo en el que estuvo en cancha (ingresó en el complemento en lugar de Gaspar Duarte) reforzó la idea de que es uno de los grandes candidatos a formar parte de ese once ideal que el DT anhela encontrar.

Enzo Giménez había llegado como alternativa de Coronel

Es llamativa la situación de Giménez porque llegó a Arroyito como alternativa a Emanuel Coronel y de hecho en muchas ocasiones jugó como lateral por derecha, pero vino con el antecedente de haber jugado en esa posición ofensiva, al menos durante un tiempo, en Cerro Porteño.

Lo dicho, cuando Giménez ingresó en el segundo tiempo contra San Lorenzo le imprimió algo más de vértigo al ataque, cosa que hasta ese momento a Duarte le había costado muchísimo. Desde allí varias veces supo asociarse con Ángel Di María, quien de a ratos se volcó demasiado sobre la derecha.

Su aparición por sorpresa en el área del Ciclón tras el tiro libre de Di María le pudo dar más potencia todavía a su actuación, pero el VAR retrotrajo la acción por posición adelantada de Juan Cruz Komar.

Todo eso que no le salió a Duarte en los minutos en los que estuvo en cancha el pasado viernes fue lo mismo que le sucedió a Santi López en cancha de Instituto, donde jugó sólo los primeros 45 minutos, hasta que lo reemplazó el propio Duarte.

Enzo3CML Enzo Giménez saluda a Di María en el partido ante Gimnasia, en el que el paraguayo convirtió de cabeza. Celina Mutti Lovera / La Capital

Justo en ese partido la presencia de Santi López fue la apuesta que hizo Holan por encima de Duarte, quien venía de jugar los 45 minutos en Junín.

Dos seguidos del paraguayo

¿Antes de eso que había ocurrido? Dos partidos (Vélez y Platense) de Enzo Giménez en esa posición, con actuaciones más que convincentes. En el primero también fue titular Santi López por la ausencia de Jaminton Campaz, quien había sido convocado a la selección de Colombia.

Lo cierto es que después de esos dos encuentros, Holan se la jugó primero con Duarte (ante Sarmiento), después con Santi López (Instituto) y nuevamente por Duarte para jugar frente a San Lorenzo. Y en ese ir y venir de apuestas por parte del entrenador, el ingreso de un revulsivo Enzo Giménez que vuelve a hacer méritos para ganarse otra vez un lugar entre los once.

Es una incógnita qué decisión tomará Holan respecto al equipo en el partido contra Independiente, pero lo que haga no alterará el pensamiento que tiene sobre la base de cara a los octavos de final. Esa base (sin imprevistos en el medio) tiene diez nombres asegurados. Para el undécimo, Enzo Giménez está parado con los dos brazos en alto.