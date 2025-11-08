La Capital | Ovación | Central

Central y un anuncio Gigante: con un emotivo video el club confirmó que construirá la tercera bandeja

Antes del mediodía del sábado, Central posteó en sus redes oficiales el anuncio de la ampliación del Gigante de Arroyito.

Guillermo Ferretti

Guillermo Ferretti

8 de noviembre 2025 · 11:08hs
Rosario Central anunció la ampliación del Gigante de Arroyito.

Rosario Central anunció la ampliación del Gigante de Arroyito.

Con la publicación de un emotivo video en sus redes sociales oficiales, Rosario Central anunció la próxima construcción de la “tercera bandeja”. Sin brindar detalles al respecto, el video institucional hace centro en Miguel Ángel Russo, a un mes de su fallecimiento, para recorrer en imágenes una breve reseña histórica plagada de personajes y frases icónicas que desembocan en la noticia que sorprendió este sábado antes del mediodía al Mundo Central.

Ahora, tras la novedad, se aguarda conocer cuándo se llevará a cabo la conferencia de prensa en la que el club de Arroyito dará información concreta al respecto de cuándo comenzará la obra y otras cuestiones ligadas a la construcción de la tribuna que, según las imágenes que aparecen en el video, se enclavaría por encima de las plateas que dan espaldas al río Paraná.

“El después es para siempre, vos quedás en la historia”, es la frase de Russo, extraída de una entrevista, la que abre el camino que recorre este video, que tiene un claro punto de quiebre. Es cuando una voz en off dice: “La metáfora cobra vida”. Allí se genera el vínculo entre los que de alguna manera dejaron huella en el club y ya no están entre nosotros, “pero siguen acompañando desde arriba, desde la tercer bandeja”.

“Hoy juega Central, yo voy a la cancha”, dice cerca del final del video institucional el inolvidable Roberto Fontanarrosa, casi como una invitación ineludible al Pueblo Auriazul para acompañarlo al estadio. Y desde allí hay pie para el remate. Es entonces cuando la voz en off oficializa la noticia: “Familia canalla, seguimos agrandando nuestra casa, vamos a agrandar el Gigante, la tercera bandeja se hace realidad”.

El video de la gran noticia para Central

