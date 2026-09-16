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Los árbitros para los partidos de Newell's y Central en la fecha 10 del torneo Clausura

La Lepra visitará a Platense este domingo en Vicente López, mientras que el Canalla recibirá a Argentinos Juniors el mismo día en el Gigante de Arroyito

16 de septiembre 2026 · 10:24hs
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Pablo Dóvalo impartirá justicia en Central

Pablo Dóvalo impartirá justicia en Central, mientras que Sebastián Martínez estará en el partido de Newell's

Newell’s y Central ya conocen a los árbitros que dirigirán sus partidos por la décima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional. El Canalla jugará en condición de local frente a Argentinos Juniors por la Zona B, mientras que la Lepra visitará a Platense en la Zona A.

Esta jornada tendrá la particularidad de que ambos clubes rosarinos disputarán sus encuentros en el mismo día y horario. Dichos partidos serán este domingo 20 de septiembre a las 17.

Newell's irá a Vicente López y Sebastián Martínez será el árbitro principal del encuentro. La última vez que Martínez dirigió al conjunto del Parque Independencia fue en el empate 0-0 ante San Lorenzo, como local, por el torneo Apertura. Con este réferi, la Lepra nunca pudo ganar: registra 3 empates y dos derrotas.

La Lepra llega a este partido después de empatar ante Vélez en el Coloso. El equipo buscará su extender su invicto de sus últimos cinco partidos y buscar una victoria que lo deje bien ubicado en los puestos de playoffs.

Por su parte, el Canalla recibirá al Bicho en el Gigante, con el arbitraje de Pablo Dóvalo. La última vez que Dóvalo dirigió a Central fue en la victoria por 1-0 en condición de visitante ante Barracas por la quinta fecha de este Clausura. En el historial, registra cinco victorias, dos empates y cinco derrotas en sus partidos con este árbitro.

El equipo dirigido por Jorge Almirón viene de conseguir un vital triunfo en su visita a Tigre y disputará ante Argentinos un encuentro clave en la lucha por el título de la tabla anual. El conjunto auriazul se ubica quinto en dicha tabla, a solo cuatro puntos de su próximo adversario, que se encuentra en la segunda posición.

>> Leer más: Newell's tiene una nueva chance bonificada con otro rival directo y en su propia casa

Las ternas arbitrales de Newell's y Central para la décima fecha

Domingo 20 de septiembre

Central vs. Argentinos - 17hs

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
  • Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
  • Cuarto árbitro: Ariel Cruz
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Carlos Córdoba
  • TV: ESPN Premium

Platense vs. Newell's - 17hs

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Javier Delbarba
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Carla López
  • TV: TNT Sports

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