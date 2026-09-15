El partido por la Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes se adelanta una hora

Se jugará el sábado 26 de septiembre a las 16 en Santiago del Estero, con el arbitraje de Darío Herrera.

La final de la Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes se jugará el sábado 26 de septiembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro comenzará a las 16 y no a las 17, como estaba previsto originalmente.

Darío Herrera será el árbitro principal del partido . El encuentro enfrentará al ganador de la Tabla Anual 2025, Central, contra el campeón del Trofeo de Campeones 2025, Estudiantes.

Para esta definición, Herrera contará con Gabriel Chade y Cristian Navarro como asistentes. Maximiliano Manduca ocupará el puesto de cuarto árbitro y Federico Cano será el quinto. Además, Jorge Baliño comandará el VAR y Mauro Ramos Errasti estará en el AVAR.

El árbitro dirigió al Canalla en 27 partidos oficiales, con un balance de 10 triunfos del equipo rosarino, 9 empates y 8 derrotas . Su último encuentro dirigiendo al conjunto auriazul fue en la derrota por 2-1 ante Gimnasia en el torneo Clausura.

Con el Pincha, Herrera acumula 24 partidos dirigidos. El equipo platense consiguió 11 victorias, empató 8 encuentros y perdió 5. Su última actuación ocurrió en una final: la Supercopa Argentina 2025 ante Vélez, que terminó con triunfo del Fortín por 2-0.

El reglamento de la Supercopa Internacional publicado por la AFA establece como mecanismo de desempate que si los equipos terminan igualados después de los 90 minutos reglamentarios, deberán disputar un tiempo suplementario de 30 minutos, en dos períodos de quince minutos cada uno, para definir al campeón. En caso de persistir la igualdad, se jugará tanda de penales.

>> Leer más: Un ex-Central será convocado por primera vez a la selección de su país para la próxima fecha Fifa

Cómo llegaron Central y Estudiantes a la final

Central consiguió la clasificación por terminar en el primer puesto de la Tabla Anual de la Liga Profesional 2025. El Canalla fue el equipo que más puntos acumuló en esa clasificación y obtuvo además el reconocimiento como campeón de Liga.

Estudiantes, por su parte, accedió a la definición después de conquistar el Trofeo de Campeones 2025. En diciembre del año pasado, el equipo de La Plata derrotó 2-1 a Platense.

Ese torneo enfrentó a los campeones del torneo Apertura y el torneo Clausura y le permitió al Pincha acceder a dos definiciones.

Además de la Supercopa Internacional ante el Canalla, los dirigidos por Alexander Medina disputarán la Supercopa Argentina contra Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. Este encuentro está previsto para el miércoles 11 de noviembre.