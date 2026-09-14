La Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes ya tiene árbitro confirmado

La final se jugará el sábado 26 de septiembre en Santiago del Estero. La AFA también confirmó el VAR, los asistentes y el sistema de desempate en caso de empate

La AFA confirmó las autoridades arbitrales para la final de la Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes de La Plata . El partido se disputará el sábado 26 de septiembre desde las 17, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Darío Herrera será el árbitro principal . El encuentro enfrentará al ganador de la Tabla Anual 2025, Central, contra el campeón del Trofeo de Campeones 2025, Estudiantes.

Para esta definición, Herrera contará con Gabriel Chade y Cristian Navarro como asistentes. Maximiliano Manduca ocupará el puesto de cuarto árbitro y Federico Cano será el quinto. Además, Jorge Baliño comandará el VAR y Mauro Ramos Errasti estará en el AVAR.

El árbitro dirigió al Canalla en 27 partidos oficiales, con un balance de 10 triunfos del equipo rosarino, 9 empates y 8 derrotas . Su último encuentro dirigiendo al conjunto auriazul fue en la derrota por 2-1 ante Gimnasia en el torneo Clausura.

Con el Pincha, Herrera acumula 24 partidos dirigidos. El equipo platense consiguió 11 victorias, empató 8 encuentros y perdió 5. Su última actuación ocurrió en una final: la Supercopa Argentina 2025 ante Vélez, que terminó con triunfo del Fortín por 2-0.

El reglamento de la Supercopa Internacional publicado por la AFA establece como mecanismo de desempate que si los equipos terminan igualados después de los 90 minutos reglamentarios, deberán disputar un tiempo suplementario de 30 minutos, en dos períodos de quince minutos cada uno, para definir al campeón. En caso de persistir la igualdad, se jugará tanda de penales.

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Cómo llegaron Central y Estudiantes a la final

Central consiguió la clasificación por terminar en el primer puesto de la Tabla Anual de la Liga Profesional 2025. El Canalla fue el equipo que más puntos acumuló en esa clasificación y obtuvo además el reconocimiento como campeón de Liga.

Estudiantes, por su parte, accedió a la definición después de conquistar el Trofeo de Campeones 2025. En diciembre del año pasado, el equipo de La Plata derrotó 2-1 a Platense.

Ese torneo enfrentó a los campeones del torneo Apertura y el torneo Clausura y le permitió al Pincha acceder a dos definiciones.

Además de la Supercopa Internacional ante el Canalla, los dirigidos por Alexander Medina disputarán la Supercopa Argentina contra Independiente Rivadavia, campeón de la Copa Argentina 2025. Este encuentro está previsto para el miércoles 11 de noviembre.