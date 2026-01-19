Central ahora le da prioridad a los zagueros formados en sus divisiones inferiores

Central, que trajo un montón de jugadores en ese puesto, hoy cuenta con Gastón Ávila, Juan Giménez, Ovando y otros chicos que surgieron en las inferiores

El único festejo de Ignacio Ovando. El juvenil de Central, que fue una de las grandes apariciones de 2025. grita su gol ante Instituto.

Tiempos de cambios en Central . Los canallas que en los últimos 15 años se cansaron de traer marcadores centrales hoy le dan la chance a futbolistas que son formados en sus divisiones inferiores para cubrir ese puesto. Actualmente hay cuatro marcadores de la cantera canalla entrenando en primera división como Gastón Ávila, Juan Giménez, Ignacio Ovando y Luca Raffin.

Pero además, atrás vienen varios chicos en esa posición que ya tienen contrato profesional y hasta alguno fue al banco de suplentes.

Vale destacar que dos de las últimas contrataciones de marcadores centrales bajo la presidencia de Gonzalo Belloso fueron grandes aciertos como los casos de Carlos Quintana y Facundo Mallo.

Llegaron 33 zagueros desde afuera desde 2010

Pero en los últimos 15 años, los de Arroyito trajeron muchos futbolistas en esa opción, algunos con buenos resultados y otros no tanto, que fueron tapando a los chicos de divisiones inferiores que tuvieron muy pocas chances de demostrar sus condiciones.

En el Nacional B, en 2010 llegaron el uruguayo Sergio Rodríguez y Franco Peppino. Mientras que en 2012 lo hizo Carlos Casteglione.

Ya en primera división, en 2013 llegaron Alejandro Donatti y Lisandro Magallán. Al año siguiente, durante 2014, lo hicieron Lucas Acevedo y Francisco Dutari, que no debutó y fue tres veces al banco de suplentes.

En 2015, con Eduardo Coudet vinieron Jonathan Ferrari y Javier Pinola. Un año después, en 2016, estamparon su firma Esteban Burgos, Marcos Torsiglieri, Hernán Menosse y Dylan Gissi.

Esta historia continuó con las incorporaciones en 2017 del paraguayo José Leguizamón, Marcelo Ortiz y Fernando Tobio. Durante 2018 llegaron el colombiano Oscar Cabezas, Matías Caruzzo y Miguel Barbieri; en 2019 lo hizo Diego Novaretti y en 2020, antes de la pandemia los canallas incorporaron al uruguayo Cristian Marcelo González y a Joaquín Lazo.

Luego del Covid-19, en los últimos cinco años, los de Arroyito trajeron otros 11 marcadores centrales: Jonathan Bottinelli (fines de 2020), Nicolás Ferreyra y el guaraní Ricardo Garay (2021), Javier Báez, Juan Cruz Komar, Julián Velázquez y Juan Gabriel Rodríguez (2022), Facundo Mallo, Carlos Quintana y Facundo Agüero (2023); y Agustín Bravo (2024).

Ahora los marcadores centrales son de la casa

Recién el año pasado se cortó esta serie de no traer futbolistas para cubrir la zaga central. Porque a los buenos rendimientos de Mallo, Quintana y Komar, aparecieron pibes como Juan Giménez, Ignacio Ovando y Luca Raffin como opciones.

Y a diferencia de otros años, la dirigencia canalla apostó por el retorno de Gastón Ávila quien ya conoce lo que es Central. El Gato recién tiene 24 años y cuenta con 36 partidos en Central y tres goles convertidos.

La primera opción de recambio es otro de la casa. Como el caso de Ignacio Ovando, que fue una de las gratas apariciones de 2025.

Tiene 18 años, cuenta con cinco presentaciones en primera (dos de titular) y le anotó un gol a Instituto (V) 3-1 en el Clausura pasado.

Un escalón más atrás se encuentra Luca Raffin. El oriundo de Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, cumplió 20 años el pasado 13 de enero y tiene un solo partido en primera, que fue el 8 de diciembre de 2024 ante River (V) 1-4 (jugó 65’) con Ariel Holan.

Mientras que Juan Giménez (19 años) se está recuperando de una lesión. Cuenta con 25 partidos (20 de titular) desde su debut con Miguel Russo como entrenador, el 7 de abril de 2024, contra River (V) 1-2 y le anotó un gol a Atlético Tucumán (L) 1 a 0, en la Liga Profesional 2024.

El futuro también viene sobre ruedas

Como si todo esto fuera poco, los canallas tienen a tres chicos en esa posición en sus divisiones inferiores que los están formando de cara al futuro y cuentan con muy buenas condiciones.

Las referencias son para Marcos Vicente (categoría 2007) que fue campeón con la 5ª de AFA y estuvo en el banco de primera ante Independiente (V) 0-1, en la última fecha del Clausura 2025.

Vicente Pendino (categoría 2008) quien ya tiene 106 partidos en las inferiores de AFA y el año pasado a pesar de tener edad de 6ª división donde jugó 17 partidos, también lo hizo 14 veces en 5ª.

El otro es Álvaro Güich (categoría 2009) que ya tiene contrato profesional y tuvo varias convocatorias últimamente a los seleccionados juveniles.