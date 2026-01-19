La Capital | Ovación | Central

Central ahora le da prioridad a los zagueros formados en sus divisiones inferiores

Central, que trajo un montón de jugadores en ese puesto, hoy cuenta con Gastón Ávila, Juan Giménez, Ovando y otros chicos que surgieron en las inferiores

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

19 de enero 2026 · 06:20hs
El único festejo de Ignacio Ovando. El juvenil de Central

El único festejo de Ignacio Ovando. El juvenil de Central, que fue una de las grandes apariciones de 2025. grita su gol ante Instituto.

Tiempos de cambios en Central. Los canallas que en los últimos 15 años se cansaron de traer marcadores centrales hoy le dan la chance a futbolistas que son formados en sus divisiones inferiores para cubrir ese puesto. Actualmente hay cuatro marcadores de la cantera canalla entrenando en primera división como Gastón Ávila, Juan Giménez, Ignacio Ovando y Luca Raffin.

Pero además, atrás vienen varios chicos en esa posición que ya tienen contrato profesional y hasta alguno fue al banco de suplentes.

Vale destacar que dos de las últimas contrataciones de marcadores centrales bajo la presidencia de Gonzalo Belloso fueron grandes aciertos como los casos de Carlos Quintana y Facundo Mallo.

Leer más: Central: la historia del juvenil que se quedó con la espina por no debutar y hoy juega en Italia

Llegaron 33 zagueros desde afuera desde 2010

Pero en los últimos 15 años, los de Arroyito trajeron muchos futbolistas en esa opción, algunos con buenos resultados y otros no tanto, que fueron tapando a los chicos de divisiones inferiores que tuvieron muy pocas chances de demostrar sus condiciones.

En el Nacional B, en 2010 llegaron el uruguayo Sergio Rodríguez y Franco Peppino. Mientras que en 2012 lo hizo Carlos Casteglione.

Ya en primera división, en 2013 llegaron Alejandro Donatti y Lisandro Magallán. Al año siguiente, durante 2014, lo hicieron Lucas Acevedo y Francisco Dutari, que no debutó y fue tres veces al banco de suplentes.

En 2015, con Eduardo Coudet vinieron Jonathan Ferrari y Javier Pinola. Un año después, en 2016, estamparon su firma Esteban Burgos, Marcos Torsiglieri, Hernán Menosse y Dylan Gissi.

Esta historia continuó con las incorporaciones en 2017 del paraguayo José Leguizamón, Marcelo Ortiz y Fernando Tobio. Durante 2018 llegaron el colombiano Oscar Cabezas, Matías Caruzzo y Miguel Barbieri; en 2019 lo hizo Diego Novaretti y en 2020, antes de la pandemia los canallas incorporaron al uruguayo Cristian Marcelo González y a Joaquín Lazo.

Luego del Covid-19, en los últimos cinco años, los de Arroyito trajeron otros 11 marcadores centrales: Jonathan Bottinelli (fines de 2020), Nicolás Ferreyra y el guaraní Ricardo Garay (2021), Javier Báez, Juan Cruz Komar, Julián Velázquez y Juan Gabriel Rodríguez (2022), Facundo Mallo, Carlos Quintana y Facundo Agüero (2023); y Agustín Bravo (2024).

Ahora los marcadores centrales son de la casa

Recién el año pasado se cortó esta serie de no traer futbolistas para cubrir la zaga central. Porque a los buenos rendimientos de Mallo, Quintana y Komar, aparecieron pibes como Juan Giménez, Ignacio Ovando y Luca Raffin como opciones.

Y a diferencia de otros años, la dirigencia canalla apostó por el retorno de Gastón Ávila quien ya conoce lo que es Central. El Gato recién tiene 24 años y cuenta con 36 partidos en Central y tres goles convertidos.

La primera opción de recambio es otro de la casa. Como el caso de Ignacio Ovando, que fue una de las gratas apariciones de 2025.

Tiene 18 años, cuenta con cinco presentaciones en primera (dos de titular) y le anotó un gol a Instituto (V) 3-1 en el Clausura pasado.

Un escalón más atrás se encuentra Luca Raffin. El oriundo de Villa Ocampo, provincia de Santa Fe, cumplió 20 años el pasado 13 de enero y tiene un solo partido en primera, que fue el 8 de diciembre de 2024 ante River (V) 1-4 (jugó 65’) con Ariel Holan.

Mientras que Juan Giménez (19 años) se está recuperando de una lesión. Cuenta con 25 partidos (20 de titular) desde su debut con Miguel Russo como entrenador, el 7 de abril de 2024, contra River (V) 1-2 y le anotó un gol a Atlético Tucumán (L) 1 a 0, en la Liga Profesional 2024.

El futuro también viene sobre ruedas

Como si todo esto fuera poco, los canallas tienen a tres chicos en esa posición en sus divisiones inferiores que los están formando de cara al futuro y cuentan con muy buenas condiciones.

Las referencias son para Marcos Vicente (categoría 2007) que fue campeón con la 5ª de AFA y estuvo en el banco de primera ante Independiente (V) 0-1, en la última fecha del Clausura 2025.

Vicente Pendino (categoría 2008) quien ya tiene 106 partidos en las inferiores de AFA y el año pasado a pesar de tener edad de 6ª división donde jugó 17 partidos, también lo hizo 14 veces en 5ª.

El otro es Álvaro Güich (categoría 2009) que ya tiene contrato profesional y tuvo varias convocatorias últimamente a los seleccionados juveniles.

Noticias relacionadas
La foto de La Juana que llegó a la BBC

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Enzo Copetti y Alejo Veliz fueron la dupla de delanteros de Central en el primer tiempo ante Sarmiento

Central ganó el último amistoso de pretemporada sin tres jugadores claves

Alejo Veliz fue titular en el amistoso de Central ante Sarmiento.

Se define la novela de la repesca: Veliz jugó el amistoso de Central y Tottenham está en caída libre

Central. El flamante entrenador avisó que no iba a tocar mucho. De momento utilizó el mismo sistema que Ariel Holan: 4-2-3-1.

Central: las conclusiones de los nombres utilizados por Almirón en los dos ensayos

Ver comentarios

Las más leídas

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

La chica de la boutique en Roldán: De cada negocio hice amigos que conservo

La chica de la boutique en Roldán: "De cada negocio hice amigos que conservo"

El tiempo en Rosario: tras la alerta amarilla, el domingo amaneció fresco y ventoso

El tiempo en Rosario: tras la alerta amarilla, el domingo amaneció fresco y ventoso

Lo último

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump

Provincial llenó de triples a Deportivo Viedma y sigue arriba en la Liga Argentina de Básquet

Provincial llenó de triples a Deportivo Viedma y sigue arriba en la Liga Argentina de Básquet

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Hace dos años el 87% de las quejas ingresaban por vía telefónica. El avance del chatbot y la web permitieron reducir un 58% la espera del 147

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Por Nicolás Maggi

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump
POLITICA

Milei viaja este lunes a Davos con la expectativa de encontrarse con Donald Trump

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario
La Ciudad

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea
La Región

Un conductor murió en un choque frontal con un camión en la ruta 34, al norte de Ybarlucea

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

El desarrollo inmobiliario premium de Messi y Di María arranca a jugar en La Florida

Estoy arrepentida, dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

"Estoy arrepentida", dijo la turista argentina retenida en Brasil por gestos racistas

La chica de la boutique en Roldán: De cada negocio hice amigos que conservo

La chica de la boutique en Roldán: "De cada negocio hice amigos que conservo"

El tiempo en Rosario: tras la alerta amarilla, el domingo amaneció fresco y ventoso

El tiempo en Rosario: tras la alerta amarilla, el domingo amaneció fresco y ventoso

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

La Juana, la hincha de Central que llegó a la BBC: del Caribe Canalla al mundo

Ovación
Central: la historia del juvenil que se quedó con la espina por no debutar y hoy juega en Italia

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: la historia del juvenil que se quedó con la espina por no debutar y hoy juega en Italia

Central: la historia del juvenil que se quedó con la espina por no debutar y hoy juega en Italia

Central: la historia del juvenil que se quedó con la espina por no debutar y hoy juega en Italia

Central ahora le da prioridad a los zagueros formados en sus divisiones inferiores

Central ahora le da prioridad a los zagueros formados en sus divisiones inferiores

Orsi y Gómez: Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newells

Orsi y Gómez: "Necesitamos una reconstrucción futbolística e institucional de Newell's"

Policiales
Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse
Policiales

Reconquista: imputaron a un carnicero que degolló a su esposa e intentó suicidarse

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

Balacera en Empalme Graneros: murió una mujer y quedó grave un hombre

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda

La Ciudad
Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Munibot: el 50% de los reclamos en Rosario ya se canaliza por vías digitales

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Obras en el sur: la repavimentación de bulevar Seguí arranca en 15 días

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario

Noche de los Testeos: en pocas horas se realizaron 30 pruebas de VIH en Rosario

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones
Ovación

En una final dramática, Senegal se quedó con la Copa Africana de Naciones

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India
Economía

Argentina se convirtió en el principal proveedor de aceites vegetales de la India

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano
Policiales

Se entregó el joven acusado de atacar a balazos a su exnovia en barrio Belgrano

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

Por Javier Felcaro
Política

Legislatura santafesina: asoma un febrero de alta intensidad política

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica
Economía

El comercio global crecerá pese a la fragmentación geopolítica

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe
Policiales

Rosario concentra seis de cada diez derribos de búnkers de droga en Santa Fe

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia
Policiales

Violencia de género: dos mujeres baleadas con pocas horas de diferencia

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Tras 26 años, se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda
Policiales

Condenaron a un jefe narco que manejaba búnkeres en zona norte desde Coronda

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos
Policiales

Dos detenidos y el hallazgo de un búnker de venta de droga tras 8 allanamientos

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino
La Ciudad

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino

Adiós a Guillermo Salatino, uno de los periodistas más emblemáticos del tenis
Ovación

Adiós a Guillermo Salatino, uno de los periodistas más emblemáticos del tenis

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Arrancaron los trabajos de bacheo en la conexión entre Rosario y Victoria

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba
Política

Milei pasó por Jesús María, cantó con el Chaqueño y agradeció a Córdoba

Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro
La Región

Santa Fe: una beba de un año está grave tras ser atacada por un perro

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia y terminó detenido
Policiales

Fumaba en el baño de un colectivo de larga distancia y terminó detenido

Fuerte movimiento turístico en la provincia durante la primera quincena de 2026
La Región

Fuerte movimiento turístico en la provincia durante la primera quincena de 2026

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: se conocieron más detalles

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Avanza la iniciativa para permitir publicidad en taxis: se conocieron más detalles

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral
Política

El gobierno debate hasta dónde abrir el proyecto de reforma laboral

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos
La Ciudad

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos