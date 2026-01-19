La Capital | Ovación | Central

Central: la historia del juvenil que se quedó con la espina por no debutar y hoy juega en Italia

Gonzalo Sánchez estuvo 12 años en Central, llegó hasta la reserva donde quedó libre y hoy goza de un gran presente en el ascenso italiano.

19 de enero 2026 · 06:25hs
Gonzalo Sánchez llegó hasta la reserva de Central

Gonzalo Sánchez llegó hasta la reserva de Central, lo dejaron libre y está relanzanso su carrera en Italia.

En la historia de Gonzalo Sánchez en Central se reflejan muchas situaciones de jugadores que hicieron todo su proceso desde el fútbol infantil en un club y que al llegar el momento de firmar su primer contrato, se decide dejar libre al jugador y contratar otro en su puesto

Algo que generalmente termina siendo costoso y sin los resultados esperados. Por lo cual se tienen que ir a otro lado, generalmente al exterior y a una categoría de ascenso, para relanzar sus carreras.

El Colo Sánchez es marcador central, tiene 23 años y juega en el Athletic Club Palermo, en la Serie D del fútbol italiano. Es un futbolista con mucha personalidad y necesario en cualquier plantel. Desde 2016 a 2022 inclusive integró todos los años las listas de buena fe de inferiores de AFA. Pero en una época que los canallas traían muchos zagueros que no dejaron huella en el club ni él, al que solo le dieron la chance de mostrarse durante tres partidos en reserva, ni muchos de sus compañeros pudieron cumplir su sueño de debutar en la primera de Central. Hoy el panorama es distinto ya que la dirigencia apuesta por chicos del club como zagueros.

“Mis comienzos fueron a los 6 años en un club que se llama Valencia, que queda en Barrio Triángulo. Luego mi familia se mudó y empecé a jugar en Rosarina para Sagrado Corazón y Ardity para La Consolata. Y ya luego pasé a Central donde estuve desde los 8 años hasta los 20, ya que hice todo el proceso de infantiles, de inferiores, jugué en reserva, pero cuando me tenían que hacer contrato me dejaron libre”, comenzó diciendo Gonzalo Sánchez.

El presente en Italia

“Estoy jugando en la Serie D de Italia en el Athletic Club Palermo que ascendió el año pasado. Estamos segundo en un torneo que son 18 equipos por “girones” (así se lo llama en Italia a las zonas geográficas), que sería como un regional de Argentina. Estoy en la región de Sicilia, en la ciudad de Palermo. Gracias a Dios es grande, muy poblada ya que tiene más de 600.000 habitantes y dentro de lo que es Italia me tocó una parte que es similar a las costumbres rosarinas, lo que me ayudó a la adaptación”, continuó.

El futbolista habló de cómo ocupa el tiempo y el sacrificio que significa estar lejos de casa: “Mi día comienza temprano. Ya a las 7 me estoy levantado para desayunar e ir al entrenamiento. Suelo estar una hora y media antes para hacer algo por mi cuenta y luego sumarme al grupo. Vuelvo a casa a almorzar, una pequeña siesta y luego estoy haciendo además un curso de inglés. También seguimos con los chicos la campaña al Palermo que está en la Serie B y suelo acostarme temprano”.

image

“Los entrenamientos son muy intensos. Y más allá de alguna broma tenemos un cuerpo técnico serio. En 2024 estaba jugando en el ASD Parmonval que es una división más baja, pero veía partidos de la Serie D y es una categoría que se juega buen fútbol. Los resultados se están dando. Teníamos como objetivo mantener la categoría y hoy estamos a dos puntos del primero. De Rosario se extraña todo. La vida que tenía allá. Trato de hacer la vista gorda y no pensar lo que falta al estar lejos de mi gente. Porque si lo hago me pego la vuelta. Estoy enfocado y agradecido por tener esta posibilidad para poder seguir progresando. Se extraña el café y el helado, que más allá que dicen que acá en Italia están los mejores me quedo con los de Rosario. Estuve de visita en mayo de 2025 y espero hacerlo este año nuevamente”, añadió.

En cuanto al torneo que están jugando expresó: “La Serie D se compone de 9 zonas (girones) de 18 equipos y hay un ascenso por zona y el primero asciende a la Serie C y los últimos dos bajan de categoría. Lo lindo que tiene que depende del lugar geográfico cambia el tipo de juego. Por ejemplo, en el norte de Italia se da un juego más vistoso donde no se presiona mucho y donde estoy yo es fútbol más directo y se corre más. Estoy teniendo un buen año. Fui seleccionado en el once ideal que arma el periodismo durante varias fechas, pero lo más importante más allá de lo personal es que le vaya bien al equipo”.

"En Central entregué el máximo"

Sobre su paso en Arroyito se sinceró: “Me hubiese gustado debutar en la primera de Central porque soy hincha. Por algo Dios hizo que las cosas fuesen así y lo asumo. En estos clubes hay mucha competencia, muchos jugadores y con mucha calidad. Por eso se hace difícil. Pero estoy tranquilo de que di el máximo. Es una espina que todavía tengo y hasta el último día voy a intentar cumplir mi sueño de jugar en el Gigante. Uno nunca sabe las vueltas que da la vida”.

También dijo: “Se me hace complicado seguir los partidos de Central por el horario sobre todo cuando juega de noche, ya que acá en Italia es de madrugada. Pero cuando juega a la tarde lo hago con unos amigos italianos que les contagié el virus canalla y hacen fuerza como yo, más que nada desde la llegada de Di María”.

Finalmente habló sobre su futuro: “La prioridad es terminar el torneo y poder lograr el ascenso. Me gustaría seguir en Europa ya que en Argentina o en Chile, que fue otro de los lugares que estuve, no he tenido las posibilidades que me brindó Italia. Aunque en el futuro me encantaría volver a mi país ya que es algo que me quedó pendiente. Lo que más se extraña es la familia, que me hace falta día a día. Pero conocí gente buena que me ayudó mucho y estoy agradecido con el trato recibido. Estoy muy enfocado en lo futbolístico y en un lugar donde apuestan en mí y se puede crecer. Encontré un club y una dirigencia donde tengo mi espacio y eso es muy importante”.

