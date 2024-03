Federico Beligoy: "Siempre fue cuestionado el arbitraje en el fútbol argentino"

"De cuestiones así, personales, y más estando judicializadas, no hablo", sostuvo Beligoy sobre la denuncia de Pablo Dóvalo a Carlos Tevez.

El arbitraje del fútbol argentino no transita por un buen momento es uno de los más cuestionados, a tal punto que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, tuvo que pedirles (ordenarles) a los titulares de los clubes para bajen línea a sus técnicos y jugadores para que no declaren en contra de los jueces. En el medio de toda esta crisis, el director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, salió a escena a hablar del tema. "Pasó toda la vida. Siempre fue cuestionado el arbitraje en el fútbol argentino y en todas partes del mundo. Sabemos que es parte del juego, lo entendemos hasta que no crucen un límite que es el permitido", sostuvo.