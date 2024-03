Newell's, en la búsqueda del buen diálogo y con total apoyo a los popes de la AFA

Newell's está en la búsqueda de no quedar afuera de los que reciben la bendición de la AFA. Mejorar la relación, si es que no era tan buena y por eso el club se sentía perjudicado con ciertos arbitrajes, es una de las misiones de la actual dirigencia. Hoy el que no le rinde pleitesía podría sufrir las consecuencias. Y si hay algo que los leprosos le achacaron a la actual dirigencia es tal vez no moverse por los pasillos afistas con asiduidad con el fin de acercar posiciones y alejarse de la zona de clubes apuntados tiempo atrás por no ser del todo afín a la actual conducción.