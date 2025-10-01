La Capital | Ovación | vóley

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Este fin de semana se disputaron las finales de la Copa Provincial de vóley sub-16 masculina y sub-14 femenina. Los clubes de la Asociación Rosarina, destacados

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

1 de octubre 2025 · 21:43hs
Sonder se coronó en varones en el torneo provincial de vóley.

Sonder se coronó en varones en el torneo provincial de vóley.

Este fin de semana se disputaron las finales de la Copa Provincial sub-16 masculina y sub-14 femenina y los clubes de la Asociación Rosarina de vóley fueron protagonistas entre los chicos. Tres de los cuatro semifinalistas fueron rosarinos, ya que Sonder, Náutico Avellaneda y Normal 3 llegaron a esta instancia a la que se sumó Libertad de San Jerónimo Norte.

Al meterse entre los cuatro mejores de la competencia organizada por la Federación Santafesina, estos equipos lograron el pasaje para viajar a la Copa Argentina de Clubes de noviembre próximo.

>>Leer más: Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Sonder logró el título

En la definición de los sub-16, Sonder gritó campeón ante Náutico, mientras que Libertad quedó tercero luego de ganarle a Normal 3 el duelo por el bronce.

Por su parte, la sub-14 femenina también tuvo su definición y el campeón fue Central San Carlos contra Villa Dora.

Entre los equipos de la AVR, Unión de Arroyo Seco terminó en el sexto lugar y Sonder, séptimo.

El próximo fin de semana se jugarán las finales para los sub-14 masculino y sub-16 femenino.

Noticias relacionadas
Los socios de Newells irán a las urnas el próximo 14 de diciembre.

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Ever Banega y Darío Benedetto, en la noche caliente de Newells en el Coloso.

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

River llega de capa caída al partido ante Racing y tres días después vuelve a Rosario para enfrentar a Central.

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Anímicamente estamos bien, sabemos que no estamos pasando un buen momento futbolístico, dijo Jherson Mosquera, defensor de Newells.

Mosquera: "Sabemos que la gente de Newell's está desilusionada y molesta"

Ver comentarios

Las más leídas

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Lo último

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20

Con un gol de ADN leproso, Argentina ganó y está en octavos del Mundial sub-20

Después de 20 años juntos, Nicole Kidman se divorcia de su marido

Después de 20 años juntos, Nicole Kidman se divorcia de su marido

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Resolvió que uno de los postulantes a la presidencia no podrá presentarse a los comicios porque no tiene la antigüedad necesaria
Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Por Lucas Vitantonio
El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario
Información General

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
La Ciudad

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

Ovación
Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Tenis: el campeonato de menores por equipos está que arde y se viene la definición

Tenis: el campeonato de menores por equipos está que arde y se viene la definición

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo se subió a la cima de la B y Bancario manda en la C

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo se subió a la cima de la B y Bancario manda en la C

Policiales
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

La Ciudad
El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera
La Región

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall
Información General

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
La Ciudad

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival
Ovación

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades
La Ciudad

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco
Política

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco

Colapinto está preparado para uno de los circuitos más extremos de la F1
Ovación

Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la F1

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei
Economía

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial
Economía

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple
La Ciudad

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio
Economía

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco
Información General

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura
La Ciudad

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra