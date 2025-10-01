Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Este fin de semana se disputaron las finales de la Copa Provincial de vóley sub-16 masculina y sub-14 femenina. Los clubes de la Asociación Rosarina, destacados

Sonder se coronó en varones en el torneo provincial de vóley.

Este fin de semana se disputaron las finales de la Copa Provincial sub-16 masculina y sub-14 femenina y los clubes de la Asociación Rosarina de vóley fueron protagonistas entre los chicos. Tres de los cuatro semifinalistas fueron rosarinos, ya que Sonder, Náutico Avellaneda y Normal 3 llegaron a esta instancia a la que se sumó Libertad de San Jerónimo Norte.

Al meterse entre los cuatro mejores de la competencia organizada por la Federación Santafesina, estos equipos lograron el pasaje para viajar a la Copa Argentina de Clubes de noviembre próximo.

En la definición de los sub-16, Sonder gritó campeón ante Náutico, mientras que Libertad quedó tercero luego de ganarle a Normal 3 el duelo por el bronce.

Por su parte, la sub-14 femenina también tuvo su definición y el campeón fue Central San Carlos contra Villa Dora.

Entre los equipos de la AVR, Unión de Arroyo Seco terminó en el sexto lugar y Sonder, séptimo.

El próximo fin de semana se jugarán las finales para los sub-14 masculino y sub-16 femenino.