La Capital | Ovación | Asociación Rosarina de Fútbol

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo se subió a la cima de la B y Bancario manda en la C

Los torneos de la Rosarina están apasionantes en la segunda y tercera categoría. Los de Rucci golearon a Río Negro y lo alcanzaron. Bancario sigue firme

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

1 de octubre 2025 · 21:41hs
Puntero en la B. Con garra

Puntero en la B. Con garra, sacrificio y corazón, el equipo de barrio Rucci se transformó en uno de los animadores de la segunda división en la Asociación Rosarina de Fútbol.

Cuando restan dos meses para finalizar la temporada 2025, los certámenes de la Asociación Rosarina de Fútbol se pusieron apasionantes en los dos frentes. Los que luchan por quedarse con las respectivas copas y otros por no perder la categoría.

En la Primera B, seis clubes pelean por quedarse por los dos boletos al círculo superior. En ese contexto,1º de Mayo dio la nota de la última fecha tras golear por 5 a 0 a Río Negro, equipo que llegaba como único líder en esta jornada y lo alcanzó en la punta.

1º de Mayo goleó a Río Negro

Los dirigidos por Juan Villalba hicieron el partido perfecto ante Río Negro y con goles de Lucas Chitarroni, Sergio González, Benjamín Monzón, Franco Paz y Agustín Finetto se quedaron con los tres puntos y ahora comparten la punta con sus vencidos.

“El primer objetivo que nos trazamos con el cuerpo técnico fue entrar en la Zona Campeonato para mantener la categoría y lo logramos con mucho sacrificio. La primera etapa fue dura pero el plantel dio muestras que está para grandes cosas. Una vez clasificados apuntamos a ir partido tras partido y con la contundente victoria ante Río Negro lo alcanzamos en la cima del torneo”, dijo Juan Villalba, uno de integrantes del cuerpo técnico de barrio Rucci.

Se vienen seis finales en la Primera B

Con respecto a lo que se viene, el técnico expresó. “Ahora son seis finales y las estamos preparando de la mejor manera. En el día a día, le inculcamos a los jugadores la importancia que tiene el sentido de pertenencia, el amor al club y que a cada partido lo deben jugar con el corazón, para así conseguir los objetivos del año”.

El plantel de Rucci: Tomás González, Isaías Larrea, Thiago Castellanos, Lucas Chitarroni, Kevin Esquivel, Lucas y Lucio Fernández, Agustín Finetto, Gabriel García, Franco y Sergio González, David y Marcos López, Orián Medina, Benjamín Monzón, Jesús Orgáz, Walter Paris, Franco Paz, Leo Peverini, Tomás Sosa, Alexis Alvarado, Diego Torres y Lautaro Cáceres.

Cuerpo Técnico: Diego González, Juan Villalba, Carlos Vilariño y José Fiore. Florencia Fernández (preparadora física), Carlos Coletti (entrenador de arqueros), Horacio Pegoraro y Demis Castellanos delegado.

Posiciones de la Primera B

Disputadas 8 fechas: 1º de Mayo y Río Negro 16, Defensores de Funes 15, El Torito 13, Defensores Unidos y Mitre 10, Alianza Sport 5 y General Paz 2.

>>Leer más: En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

Bancario 1
Bancario líder en la Primera C. El equipo de la costa, dirigido por Fabio Pérez, es cosa seria en la tercera categoría.

Bancario líder en la Primera C. El equipo de la costa, dirigido por Fabio Pérez, es cosa seria en la tercera categoría.

Bancario está imparable

En la tercera categoría, Bancario con la gran campaña que viene realizando en la temporada 2025, se transformó en el principal candidato a obtener uno de los dos ascensos que otorga la divisional y es puntero con 58 unidades.

Los celestes comandados por Fabio Pérez vienen de vencer a Juan XXIII, 2 a 1, en la cancha de San José y de esta manera mantienen la ventaja de tres puntos sobre Club del Gran Rosario (55), institución de la vecina ciudad de Funes. En la tercera colocación se ubica San Roque con 50 y María Reina con 48.

Gran campaña de los celestes

Plantel de Bancario 2025. Luis lanaro, Gino Rizzi, Tobías Maini, Tobías Tremarco, Pablo Grillo, Nicolás Farías, Brian Zapata, Alejo Pérez, Lucas Olima, Gonzalo Giacosa, Germán Montiel, Julián Tisera, Valentino Martarello, Santiago Puleio, Ramiro Wolf, Jonatan Fernández, Juan Cruz Gómez, Gerónimo Vizgarra, Valentín Miniello, Miqueas Pérez, Paulo Carelli, Juan Cruz Leo, Lautaro Borzone, Ignacio Toro, Luciano Campos, Dante Stamatti, Matías Keohe, Gianfranco Mengoni y Agustín Alcaraz.

Cuerpo técnico: Fabio Pérez (entrenador), Enrique Pallazini (ayudante), Mauricio Cáceres (preparador físico) y Juan Pablo Ruffa, coordinador general.

Noticias relacionadas
El equipo de tenis de Provincial que participa de la competencia.

Tenis: el campeonato de menores por equipos está que arde y se viene la definición

Los socios de Newells irán a las urnas el próximo 14 de diciembre.

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Ever Banega y Darío Benedetto, en la noche caliente de Newells en el Coloso.

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

River llega de capa caída al partido ante Racing y tres días después vuelve a Rosario para enfrentar a Central.

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Lo último

Después de 20 años juntos, Nicole Kidman se divorcia de su marido

Después de 20 años juntos, Nicole Kidman se divorcia de su marido

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Resolvió que uno de los postulantes a la presidencia no podrá presentarse a los comicios porque no tiene la antigüedad necesaria
Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Por Lucas Vitantonio
El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario
Información General

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
La Ciudad

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Ovación
Tenis: el campeonato de menores por equipos está que arde y se viene la definición

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: el campeonato de menores por equipos está que arde y se viene la definición

Tenis: el campeonato de menores por equipos está que arde y se viene la definición

Tenis: el campeonato de menores por equipos está que arde y se viene la definición

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo se subió a la cima de la B y Bancario manda en la C

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo se subió a la cima de la B y Bancario manda en la C

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Policiales
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

La Ciudad
El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera
La Región

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall
Información General

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
La Ciudad

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival
Ovación

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades
La Ciudad

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco
Política

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco

Colapinto está preparado para uno de los circuitos más extremos de la F1
Ovación

Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la F1

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei
Economía

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial
Economía

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple
La Ciudad

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio
Economía

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco
Información General

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura
La Ciudad

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra