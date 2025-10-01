Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo se subió a la cima de la B y Bancario manda en la C

Los torneos de la Rosarina están apasionantes en la segunda y tercera categoría. Los de Rucci golearon a Río Negro y lo alcanzaron. Bancario sigue firme

Puntero en la B. Con garra, sacrificio y corazón, el equipo de barrio Rucci se transformó en uno de los animadores de la segunda división en la Asociación Rosarina de Fútbol.

Cuando restan dos meses para finalizar la temporada 2025, los certámenes de la Asociación Rosarina de Fútbol se pusieron apasionantes en los dos frentes. Los que luchan por quedarse con las respectivas copas y otros por no perder la categoría.

En la Primera B , seis clubes pelean por quedarse por los dos boletos al círculo superior. En ese contexto, 1º de Mayo dio la nota de la última fecha tras golear por 5 a 0 a Río Negro, equipo que llegaba como único líder en esta jornada y lo alcanzó en la punta.

Los dirigidos por J uan Villalba hicieron el partido perfecto ante Río Negro y con goles de Lucas Chitarroni, Sergio González, Benjamín Monzón, Franco Paz y Agustín Finetto se quedaron con los tres puntos y ahora comparten la punta con sus vencidos.

“El primer objetivo que nos trazamos con el cuerpo técnico fue entrar en la Zona Campeonato para mantener la categoría y lo logramos con mucho sacrificio. La primera etapa fue dura pero el plantel dio muestras que está para grandes cosas. Una vez clasificados apuntamos a ir partido tras partido y con la contundente victoria ante Río Negro lo alcanzamos en la cima del torneo”, dijo Juan Villalba, uno de integrantes del cuerpo técnico de barrio Rucci.

Se vienen seis finales en la Primera B

Con respecto a lo que se viene, el técnico expresó. “Ahora son seis finales y las estamos preparando de la mejor manera. En el día a día, le inculcamos a los jugadores la importancia que tiene el sentido de pertenencia, el amor al club y que a cada partido lo deben jugar con el corazón, para así conseguir los objetivos del año”.

El plantel de Rucci: Tomás González, Isaías Larrea, Thiago Castellanos, Lucas Chitarroni, Kevin Esquivel, Lucas y Lucio Fernández, Agustín Finetto, Gabriel García, Franco y Sergio González, David y Marcos López, Orián Medina, Benjamín Monzón, Jesús Orgáz, Walter Paris, Franco Paz, Leo Peverini, Tomás Sosa, Alexis Alvarado, Diego Torres y Lautaro Cáceres.

Cuerpo Técnico: Diego González, Juan Villalba, Carlos Vilariño y José Fiore. Florencia Fernández (preparadora física), Carlos Coletti (entrenador de arqueros), Horacio Pegoraro y Demis Castellanos delegado.

Posiciones de la Primera B

Disputadas 8 fechas: 1º de Mayo y Río Negro 16, Defensores de Funes 15, El Torito 13, Defensores Unidos y Mitre 10, Alianza Sport 5 y General Paz 2.

Bancario 1 Bancario líder en la Primera C. El equipo de la costa, dirigido por Fabio Pérez, es cosa seria en la tercera categoría.

Bancario está imparable

En la tercera categoría, Bancario con la gran campaña que viene realizando en la temporada 2025, se transformó en el principal candidato a obtener uno de los dos ascensos que otorga la divisional y es puntero con 58 unidades.

Los celestes comandados por Fabio Pérez vienen de vencer a Juan XXIII, 2 a 1, en la cancha de San José y de esta manera mantienen la ventaja de tres puntos sobre Club del Gran Rosario (55), institución de la vecina ciudad de Funes. En la tercera colocación se ubica San Roque con 50 y María Reina con 48.

Gran campaña de los celestes

Plantel de Bancario 2025. Luis lanaro, Gino Rizzi, Tobías Maini, Tobías Tremarco, Pablo Grillo, Nicolás Farías, Brian Zapata, Alejo Pérez, Lucas Olima, Gonzalo Giacosa, Germán Montiel, Julián Tisera, Valentino Martarello, Santiago Puleio, Ramiro Wolf, Jonatan Fernández, Juan Cruz Gómez, Gerónimo Vizgarra, Valentín Miniello, Miqueas Pérez, Paulo Carelli, Juan Cruz Leo, Lautaro Borzone, Ignacio Toro, Luciano Campos, Dante Stamatti, Matías Keohe, Gianfranco Mengoni y Agustín Alcaraz.

Cuerpo técnico: Fabio Pérez (entrenador), Enrique Pallazini (ayudante), Mauricio Cáceres (preparador físico) y Juan Pablo Ruffa, coordinador general.