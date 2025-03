Ricardo Caruso Lombardi deja el fútbol y se lanza a la política: a qué partido representará

ssstwitter.com_1743256935478.mp4

Tras la breve presentación, Caruso Lombardi expresó: "Para mí esto es algo nuevo. Noté que tenía que hacer un cambio, algo positivo para la gente. Me cruzo con gente en la calle que me dio una sensación que no la sentía hace mucho tiempo. Oscar me habló, me dijo que le diera para adelante, que me la jugara".

Sorpresa en el PRO

La decisión de Zago sorprendió porque durante la tarde de este viernes el legislador confirmó ante los medios que había firmado un acuerdo con el espacio presidido por Mauricio Macri.

>> Leer más: Reclaman la renuncia de Manuel Adorni: "No puede hacer campaña desde la Casa Rosada"

"Nosotros firmamos la alianza, todavía no hay acuerdo con las listas. Vinimos a buscar una propuesta, aún no hay decisiones de quién será candidato", había afirmado en rueda de prensa.