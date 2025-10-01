La Capital | Ovación | tenis

Tenis: el campeonato de menores por equipos está que arde y se viene la definición

Disputadas tres fechas, Jockey Club lidera las posiciones. La próxima convocatoria de tenis será el 18 y 25 de octubre en Provincial y Náutico Avellaneda

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

1 de octubre 2025 · 21:42hs
El equipo de tenis de Provincial que participa de la competencia.

El equipo de tenis de Provincial que participa de la competencia.

El campeonato de tenis por equipos es un torneo que corresponde al circuito de menores de la Asociación Rosarina de Tenis (ART) y tiene gran aceptación debido a que se pone en juego la defensa de los colores de la institución deportiva a la que representan. De la competencia participan 13 clubes de la ciudad y su zona de influencia; en lo que va del año ya se disputaron tres fechas y antes de terminar la temporada restan dos encuentros en los que se irá definiendo el título.

La primera cita del certamen se llevó adelante en Plaza Jewell, luego le siguió el Jockey Club Rosario y la tercera se disputó en el Club Atlético Fisherton y Mitre de Pérez. La próxima convocatoria, en tanto, se llevará adelante los días sábados 18 y 25 de octubre con sedes en Provincial y Náutico Avellaneda. Todavía resta por definir fecha y lugar del último encuentro del año.

Cada club presenta su equipo conformado por tres varones y mujeres para cada una de las categorías que van desde sub-12 a sub-18, a lo que se le suma sub-10 en la modalidad de mixto con cuatro integrantes. Los enfrentamientos se desarrollan en singles por zonas, a un set, y cada victoria aporta puntos. Cada categoría cuenta con su propia tabla de posiciones, que a su vez se suman a la clasificación general en busca del máximo galardón, destinado al club que acumule la mayor cantidad de unidades.

Las posiciones

Tras tres fechas disputadas, Jockey Club Rosario lidera la tabla con 162 puntos. Lo escolta Gimnasia y Esgrima con 127; tercero está el Club Atlético Fisherton, con 91.

Continúan en el escalafón: 4° Provincial, 5° Náutico, 6° Red Star, 7° Plaza Jewell, 8° Remeros, 9° Mitre de Pérez, 10° Regatas, 11° Usar, 12° Tiro Suizo, 13° Rowing.

>>Leer más: Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato que se postula a la presidencia

Balance más que positivo: "Es la esencia del tenis"

Haciendo un improvisado balance, el director del campeonato por equipos, Emanuel Acosta, consideró: “Este es mi primer año como responsable de la puesta en marcha de este campeonato, y realmente no tengo más que palabras de agradecimiento por el lugar que me tocó ocupar, este certamen es la esencia misma del tenis. Los chicos están dando sus primeros pasos en la competencia, siendo parte de un equipo que se completa con amigos, compañeros y su profesor que aporta con sus conocimientos durante las disputas. Todos poniéndose en el corazón la camiseta del club al que representan”.

“Por cada fecha participan en promedio entre todas las categorías 90 equipos, con unos 300 chicos con ganas de dejarlo todo en la cancha para dejar a su club lo más alto posible al finalizar la competencia. En lo personal es una experiencia muy buena y en cuanto al evento una repercusión totalmente positiva”, concluyó Acosta.

La posibilidad de que el campeonato por equipos se siga afianzando año tras año tiene su sustento en el enorme trabajo y apoyo que viene haciendo cada uno de los profesores de las escuelas de tenis y de los clubes que ponen sus canchas a disposición.

Noticias relacionadas
Sonder se coronó en varones en el torneo provincial de vóley.

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Puntero en la B. Con garra, sacrificio y corazón, el equipo de barrio Rucci se transformó en uno de los animadores de la segunda división en la Asociación Rosarina de Fútbol.

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo se subió a la cima de la B y Bancario manda en la C

Los socios de Newells irán a las urnas el próximo 14 de diciembre.

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Ever Banega y Darío Benedetto, en la noche caliente de Newells en el Coloso.

Cenizas del paraíso: Newell's en viacrucis, el insulto del capitán y el Ogro en jaque

Ver comentarios

Las más leídas

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Lo último

Después de 20 años juntos, Nicole Kidman se divorcia de su marido

Después de 20 años juntos, Nicole Kidman se divorcia de su marido

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Vóley: Sonder gritó campeón en la Copa Provincial sub-16 masculina

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Resolvió que uno de los postulantes a la presidencia no podrá presentarse a los comicios porque no tiene la antigüedad necesaria
Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Por Lucas Vitantonio
El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario
Información General

Un ganador en el Quini 6: la provincia de Santa Fe tiene un nuevo supermillonario

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Por Javier Felcaro
Política

Javier Milei no hará campaña en Rosario, pero sí pisará suelo santafesino

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario
Política

Contra Milei y los K: Provincias Unidas no se salió del libreto en Rosario

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales
La Ciudad

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Triple femicidio: qué es Zangi, la app que también usaron narcos rosarinos

Ovación
Tenis: el campeonato de menores por equipos está que arde y se viene la definición

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: el campeonato de menores por equipos está que arde y se viene la definición

Tenis: el campeonato de menores por equipos está que arde y se viene la definición

Tenis: el campeonato de menores por equipos está que arde y se viene la definición

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo se subió a la cima de la B y Bancario manda en la C

Asociación Rosarina de Fútbol: 1º de Mayo se subió a la cima de la B y Bancario manda en la C

Clima tenso en Newells: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Clima tenso en Newell's: la junta electoral bajó a un candidato a presidente

Policiales
Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra

La Ciudad
El sector de discapacidad volvió a reclamar: Que ahorren por otro lado

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El sector de discapacidad volvió a reclamar: "Que ahorren por otro lado"

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

El Papa León XIV designó al arzobispo de Rosario como consultor del Vaticano

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Se despertó el pasajero agredido por los taxistas cerca de Tribunales

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Día Municipal del Recolector: piden no sacar la basura este jueves

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Contra el tabú: el presidente de Chile contó que estuvo internado en un psiquiátrico

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana
Policiales

Derribaron un búnker y confundieron plantas aromáticas con marihuana

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera
La Región

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall
Información General

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado
La Ciudad

Docentes de la UNR paran el jueves para acompañar la sesión del Senado

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal
Policiales

Allanamientos por microtráfico: se entregó una empleada municipal

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival
Ovación

Brutal agresión en el básquet amateur: un jugador le pisó la cabeza a su rival

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades
La Ciudad

La UNR, en el top ten nacional de un ranking de universidades

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco
Política

Bullrich pidió explicaciones urgentes a Espert por sus supuestos vínculos narco

Colapinto está preparado para uno de los circuitos más extremos de la F1
Ovación

Colapinto está "preparado" para "uno de los circuitos más extremos" de la F1

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei
Economía

Las cerealeras liquidaron los 7.000 millones a retenciones cero que necesitaba Milei

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial
Economía

El Banco Central anunció que las billeteras virtuales dejan de vender dólar oficial

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple
La Ciudad

Un camionero murió en la autopista a Buenos Aires tras un choque múltiple

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio
Economía

Aumentan las tarifas de gas en octubre: cómo impactará en la factura promedio

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo
Policiales

Allanamiento en Pami II y un enfermero detenido por venta ilegal de fentanilo

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco
Información General

Cayó Pequeño J, señalado como autor intelectual del triple femicidio narco

Un Newells desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura
La Ciudad

Arte en Rosario: octubre arranca con una semana de encuentro con la cultura

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Más de 300 emprendedores se sumaron este año a las ferias de Rosario

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra
Policiales

Tras compartir una reunión en zona sur, una pareja asaltó a otra