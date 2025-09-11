"Traidor y mentiroso": la dura respuesta del tesorero de la AFA al presidente de un club de primera división

Pablo Toviggino reaccionó a la declaración de un directivo que le pidió disculpas a Chiqui Tapia por un incidente de un año atrás

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) y dirigente cercano a Claudio Chiqui Tapia, Pablo Toviggino, rechazó con dureza las declaraciones del presidente de Talleres, Andrés Fassi, y lo calificó de “cara de piedra”, “traidor”, “mentiroso” y “cobarde”.

Fassi ofreció este jueves una disculpa pública a Claudio “Chiqui” Tapia, titular de la AFA, en el marco de la conferencia de prensa realizada en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli, en Córdoba.

“Me equivoqué. Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Esto no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres, ni a mí en lo personal. Por lo que expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA”, señaló.

La reacción de Pablo Toviggino

No obstante, el intento de distensión chocó rápidamente con la réplica de Toviggino, quien a través de la red social X acusó a Fassi de haber promovido junto a referentes políticos y judiciales un “golpe institucional” contra las elecciones de la AFA.

Además, lo cuestionó por supuestas denuncias contra Tapia y su familia, al tiempo que ironizó: “Seguramente el Presidente Tapia aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero sos tan traidor y mentiroso, que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste”.