La Capital | Ovación | Central

El uno x uno de Central: Ovando, el de la presencia firme y un corte crucial en el inicio del complemento

El zaguero central canalla mostró un buen nivel y fue clave en lo que era el empate seguro para River. Cantizano y Campaz se subieron al podio

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

2 de agosto 2026 · 22:29hs
Google Seguir a La Capital en Google
El equipo de Central que Jorge Almirón puso en cancha en el Monumental para enfrentar a River.

Virginia Benedetto / La Capital

El equipo de Central que Jorge Almirón puso en cancha en el Monumental para enfrentar a River.

En el gran triunfo de Central sobre River hubo muchos puntos altos, pero Ignacio Ovando fue uno de los más parejos, con un corte crucial en el inicio del complemento. El pibe Cantizano hizo de las suyas y Campaz volvió a ser uno de los más incisivos.

Los puntajes de Ovación

Jeremías Ledesma 5,5: Un par de buenas atajadas en el primer primer tiempo y otras en el segundo tiempo, en el que Ovando lo salvó en una jugada en la que quedó expuesto.

Emanuel Coronel 5: hizo un buen partido hasta la expulsión. Empujó siempre y no sufrió demasiado. En el final su actuación se opacó un poco por la expulsión.

Ignacio Ovando 8: Gran partido del juvenil. Cumplió con su función y evitó lo que era el gol del empate en el inicio del complemento. terminó como lateral.

Gastón Ávila 6: Algunas lagunas, pero esporádicas. No arriesgó casi nunca, estuvo firme en el mano a mano y despejo casi todo lo que llegó por su lado.

Agustín Sández 5: Sufrió mucho el inicio del partido. por ese sector River entró bastante, pero con el correr de los minutos se fue afianzando.

Franco Ibarra 6: Le faltó algo más de presencia en el primer tiempo, pero se acomodó. Corrió a todos, cortó varias y siempre estuvo atento.

Vicente Pizarro 5,5: Estático en el inicio y después se fue metiendo en partido. Intentó no desentenderse de su función. Muchas veces el juego vertical hizo que entrara poco en contacto con el balón.

Giovanni Cantizano 7: Exigió a fondo en el gol de Otamendi en contra. Estuvo picante cada vez que encaró. En el final se puso el partido al hombro con un par de corridas.

Ángel Di María 6: La pidió siempre, pero alternó buenas y malas. Perdió algunas, pero otras la jugó con claridad, como esa gran asistencia a Campaz en el complemento. Se fue reemplazado.

Jaminton Campaz 7: Metido siempre. Punzante. De un centro suyo llegó llegó el tanto canalla. Se perdió uno increíble en el segundo tiempo. Pero exigió de manera constante.

Enzo Copetti 7: Hizo un trabajo sucio que no lució demasiado, pero que fue efectivo. Se peleó contra los centrales mientras estuvo en cancha. Participó d e la jugada del gol.

Ingresaron a Central

Federico Navarro 6: entró para obstaculizar el juego de River por el centro y cumplió con lo suyo. En los pocos minutos que jugó hizo un gran desgaste.

Tomás Badaloni -: Jugó poco y prácticamente no entró en juego porque cuando ingresó el equipo se quedó con uno menos y retrocedió demasiado.

Guillermo Fernández -: Colaboró mucho en los minutos finales tratando de tener el balón. No le quedó otra que apelar más al desgaste que a manejar la pelota.

Facundo Mallo -: Pocos minutos en cancha, pero las pocas que le llegaron estuvo seguro en el juego aéreo.

Jorge Almirón, el DT 6,5: Central se reencontró con el triunfo en una cancha siempre adversa y eso hoy tiene un valor inconmensurable. Su equipo sufrió en el inicio del partido, pero cuando decidió jugarle de igual a igual a River lo hizo con suficiencia.

Noticias relacionadas
Di María se trepa a la montonera canalla, que celebra el gran triunfo de Central en el Monumental ante River.

Triunfazo de Central: un golpe sobre la mesa para ponerse en órbita con la ilusión

Nicolás Ramírez mira el festejo de Central. Le anularía el gol a Copetti.

El VAR para anular un gol a Copetti y dar vuelta el penal que Ramírez le cobró para River

Los jugadores de Central celebran el gol, que fue de Otamendi en contra.

Minuto a minuto: Central metió un triunfazo en cancha de River, aguantando al final con uno menos

Jorge Almirón dio a conocer los once de Central que irán por la primera victoria en el torneo, ante River.

Central tiene equipo confirmado para ir por la levantada ante el contrariado River

Ver comentarios

Las más leídas

La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Lo último

La UNR arranca la semana con un paro docente en reclamo de la ley de financiamiento

La UNR arranca la semana con un paro docente en reclamo de la ley de financiamiento

Jorge Almirón: Son los partidos que hay que ganar y Central lo hizo

Jorge Almirón: "Son los partidos que hay que ganar y Central lo hizo"

El pibe Cantizano, de aquel banco en las semis al que metió la embestida del gol

El pibe Cantizano, de aquel banco en las semis al que metió la embestida del gol

La UNR arranca la semana con un paro docente en reclamo de la ley de financiamiento

La medida de fuerza de este lunes se cumplirá en todo el país y coincide con la huelga lanzada por los maestros de escuelas públicas

La UNR arranca la semana con un paro docente en reclamo de la ley de financiamiento
Triunfazo de Central: un golpe sobre la mesa para ponerse en órbita con la ilusión

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Triunfazo de Central: un golpe sobre la mesa para ponerse en órbita con la ilusión

Del sufrimiento a la reacción: Newells consiguió un valioso empate ante Boca

Por Rodolfo Parody
Ovación

Del sufrimiento a la reacción: Newell's consiguió un valioso empate ante Boca

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos
Política

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale
La Ciudad

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario
La Ciudad

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

La historia del último bar escondido en el microcentro de Rosario

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Megatorre de Puerto Norte: cómo será el edificio más alto de Rosario

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Venta sin límites de tierras a extranjeros: cómo votarán los tres legisladores santafesinos

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

Ovación
El pibe Cantizano, de aquel banco en las semis al que metió la embestida del gol

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El pibe Cantizano, de aquel banco en las semis al que metió la embestida del gol

El pibe Cantizano, de aquel banco en las semis al que metió la embestida del gol

El pibe Cantizano, de aquel banco en las semis al que metió la embestida del gol

El uno x uno de Central: Ovando, el de la presencia firme y un corte crucial en el inicio del complemento

El uno x uno de Central: Ovando, el de la presencia firme y un corte crucial en el inicio del complemento

Triunfazo de Central: un golpe sobre la mesa para ponerse en órbita con la ilusión

Triunfazo de Central: un golpe sobre la mesa para ponerse en órbita con la ilusión

Policiales
Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios
Policiales

Un nuevo tipo de estafa: rompen un espejo del auto y roban datos bancarios

Operativo contra la banda de Lichi Romero: siete detenidos y secuestro de drogas en 36 allanamientos

Operativo contra la banda de Lichi Romero: siete detenidos y secuestro de drogas en 36 allanamientos

Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas

Roldán: el propietario de una casa denunció a su inquilino y la policía le encontró armas y drogas

Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial

Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial

La Ciudad
Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale
La Ciudad

Quini 6: cuatro santafesinos, entre los ganadores de la modalidad Siempre Sale

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario

La provincia devuelve bicicletas robadas: hay 600 para identificar en Rosario

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario

La dueña de Solo Empanadas busca evitar la quiebra: tiene 27 locales de sus marcas en Rosario

Rosario Outlet: galpones colmados de gente a la caza de ofertas

Rosario Outlet: galpones colmados de gente a la caza de ofertas

A un año de la reforma constitucional en Santa Fe: cómo se rediseña el mapa político e institucional

Por Javier Felcaro
Política

A un año de la reforma constitucional en Santa Fe: cómo se rediseña el mapa político e institucional

Ignacio Trucco: La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña

Por Alvaro Torriglia
Economía

Ignacio Trucco: "La gobernanza del Banco Central fue capturada por la city porteña"

En Rosario, tres de cada diez adultos mayores viven solos y participan activamente de la comunidad

Por Silvia Carafa
La Ciudad

En Rosario, tres de cada diez adultos mayores viven solos y participan activamente de la comunidad

Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca
La Ciudad

Inteligencia Artificial, ventas y videojuegos: últimos días para anotarse a los cursos gratuitos de Tecnoteca

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe
La Región

Dos médicos de Rosario: quiénes murieron por el choque en la autopista a Santa Fe

Un conductor resultó herido tras volcar con su auto en la autopista Rosario-Córdoba
La Ciudad

Un conductor resultó herido tras volcar con su auto en la autopista Rosario-Córdoba

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas
La Ciudad

Los docentes van al paro, pero el gobierno nacional advirtió que habrá control en las escuelas

El tiempo en Rosario: la humedad se pone en pausa y baja un poco la temperatura
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la humedad se pone en pausa y baja un poco la temperatura

Nueva vida: liberaron al aguará guazú rescatado en una casa abandona de Puerto General San Martín
La Ciudad

Nueva vida: liberaron al aguará guazú rescatado en una casa abandona de Puerto General San Martín

Renovarán las estaciones de servicio de la autopista Rosario-Santa Fe
La Ciudad

Renovarán las estaciones de servicio de la autopista Rosario-Santa Fe

Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial
Policiales

Liberaron al pediatra investigado por tres abusos sexuales en la capital provincial

El Concejo define si traslada el Monumento a Futbolistas y hay un posible nuevo lugar
La Ciudad

El Concejo define si traslada el Monumento a Futbolistas y hay un posible nuevo lugar

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: Tienen que hacerse cargo
Economía

Caputo anticipó que no habrá ayuda para familias endeudadas: "Tienen que hacerse cargo"

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos
La Ciudad

Megatorre de 200 metros en Puerto Norte: comenzaron los trabajos para demoler los antiguos silos

El subsecretario de Deportes pegó el portazo con críticas a la interna del gobierno nacional
Política

El subsecretario de Deportes pegó el portazo con críticas a la interna del gobierno nacional

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años
La Ciudad

Se incendió un supermercado tras la tormenta e internaron a una joven de 18 años

La prima de Thiago Medina, ex Gran Hermano, lo denunció por abuso sexual
Zoom

La prima de Thiago Medina, ex "Gran Hermano", lo denunció por abuso sexual

La tormenta generó casi una veintena de reclamos en Rosario, pero sin episodios graves
La Ciudad

La tormenta generó casi una veintena de reclamos en Rosario, pero sin episodios graves

Los clubes de autos antiguos apuestan a preservar el patrimonio

Por Ricardo Terán
La Región

Los clubes de autos antiguos apuestan a preservar el patrimonio

El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre
La Ciudad

El colectivero imputado por la muerte de un hombre que vivía en la calle quedó libre