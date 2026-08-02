El uno x uno de Central: Ovando, el de la presencia firme y un corte crucial en el inicio del complemento

El zaguero central canalla mostró un buen nivel y fue clave en lo que era el empate seguro para River. Cantizano y Campaz se subieron al podio

El equipo de Central que Jorge Almirón puso en cancha en el Monumental para enfrentar a River.

En el gran triunfo de Central sobre River hubo muchos puntos altos, pero Ignacio Ovando fue uno de los más parejos, con un corte crucial en el inicio del complemento. El pibe Cantizano hizo de las suyas y Campaz volvió a ser uno de los más incisivos.

Jeremías Ledesma 5,5: Un par de buenas atajadas en el primer primer tiempo y otras en el segundo tiempo, en el que Ovando lo salvó en una jugada en la que quedó expuesto.

Emanuel Coronel 5: hizo un buen partido hasta la expulsión. Empujó siempre y no sufrió demasiado. En el final su actuación se opacó un poco por la expulsión.

Ignacio Ovando 8: Gran partido del juvenil. Cumplió con su función y evitó lo que era el gol del empate en el inicio del complemento. terminó como lateral.

Gastón Ávila 6: Algunas lagunas, pero esporádicas. No arriesgó casi nunca, estuvo firme en el mano a mano y despejo casi todo lo que llegó por su lado.

Agustín Sández 5: Sufrió mucho el inicio del partido. por ese sector River entró bastante, pero con el correr de los minutos se fue afianzando.

Franco Ibarra 6: Le faltó algo más de presencia en el primer tiempo, pero se acomodó. Corrió a todos, cortó varias y siempre estuvo atento.

Vicente Pizarro 5,5: Estático en el inicio y después se fue metiendo en partido. Intentó no desentenderse de su función. Muchas veces el juego vertical hizo que entrara poco en contacto con el balón.

Giovanni Cantizano 7: Exigió a fondo en el gol de Otamendi en contra. Estuvo picante cada vez que encaró. En el final se puso el partido al hombro con un par de corridas.

Ángel Di María 6: La pidió siempre, pero alternó buenas y malas. Perdió algunas, pero otras la jugó con claridad, como esa gran asistencia a Campaz en el complemento. Se fue reemplazado.

Jaminton Campaz 7: Metido siempre. Punzante. De un centro suyo llegó llegó el tanto canalla. Se perdió uno increíble en el segundo tiempo. Pero exigió de manera constante.

Enzo Copetti 7: Hizo un trabajo sucio que no lució demasiado, pero que fue efectivo. Se peleó contra los centrales mientras estuvo en cancha. Participó d e la jugada del gol.

Ingresaron a Central

Federico Navarro 6: entró para obstaculizar el juego de River por el centro y cumplió con lo suyo. En los pocos minutos que jugó hizo un gran desgaste.

Tomás Badaloni -: Jugó poco y prácticamente no entró en juego porque cuando ingresó el equipo se quedó con uno menos y retrocedió demasiado.

Guillermo Fernández -: Colaboró mucho en los minutos finales tratando de tener el balón. No le quedó otra que apelar más al desgaste que a manejar la pelota.

Facundo Mallo -: Pocos minutos en cancha, pero las pocas que le llegaron estuvo seguro en el juego aéreo.

Jorge Almirón, el DT 6,5: Central se reencontró con el triunfo en una cancha siempre adversa y eso hoy tiene un valor inconmensurable. Su equipo sufrió en el inicio del partido, pero cuando decidió jugarle de igual a igual a River lo hizo con suficiencia.