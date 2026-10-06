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Burkina Faso recibió con honores a los jugadores tras la odisea ante Argentina

La delegación fue celebrada por haber afrontado el compromiso y representado a su nación en medio de las dificultades que atravesaron los futbolistas

6 de octubre 2026 · 09:51hs
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Los jugadores de Burkina Faso fueron recibidos con honores tras la derrota ante la selección argentina: “Un acto patriótico”.

Los jugadores de Burkina Faso fueron recibidos con honores tras la derrota ante la selección argentina: “Un acto patriótico”.

La selección sub-23 de Burkina Faso regresó a su país después de la contundente derrota 7-0 ante Argentina y recibió un reconocimiento especial por parte de las autoridades. A pesar del resultado, los futbolistas fueron celebrados por haber afrontado el compromiso y representado a su nación en medio de las dificultades que atravesó la delegación.

En el aeropuerto de Uagadugú, los jugadores fueron recibidos por la ministra de Deportes, Annick Pikbougoum/Zingué Ouattara, quien valoró especialmente la actitud del equipo. “Estamos orgullosos de ustedes. Han hecho un acto histórico, un acto patriótico. Más allá del marcador, vemos una victoria porque fuimos capaces de afrontar el desafío y mantener nuestra palabra”, expresó la funcionaria frente a los integrantes de la delegación.

Con el avión detrás, los futbolistas saludaron a distintos representantes del gobierno y posaron para las fotografías junto a la ministra. “Gracias por estar presente en el momento en que el país te necesitaba”, agregó Ouattara, según difundió Faso Sports y el sitio oficial del gobierno de Burkina Faso.

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Un viaje marcado por las dificultades

La travesía hacia la Argentina había comenzado con complicaciones. En el aeropuerto de Casablanca, Marruecos, el vuelo previsto hacia Buenos Aires fue cancelado y la delegación debió recurrir a un avión de emergencia.

La situación provocó que varios futbolistas abandonaran la convocatoria, por lo que fueron incorporados jugadores de la categoría sub-23. Finalmente, después de casi 12 horas de vuelo, el plantel aterrizó en Ezeiza apenas cinco horas antes del comienzo del partido.

El recuerdo que se llevaron del Monumental

Tras la goleada, los futbolistas africanos tuvieron un momento especial con el público argentino. Fueron ovacionados por los hinchas y algunos lograron intercambiar camisetas con jugadores de la selección.

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El futbolista Ousmane Camara mostró las dos que consiguió: una de Nicolás González y otra con el número "10" de Lionel Messi.

Pocas horas después, la delegación emprendió el regreso a Burkina Faso poniendo fin a un viaje que estuvo marcado tanto por las dificultades como por la experiencia de enfrentar a la campeona del mundo.

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