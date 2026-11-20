“Mi idea es retirarme en la temporada que viene. Pienso seguir jugando un año más, todo va a depender del cuerpo técnico y de los dirigentes, estoy abierto a terminar mi carrera en Central Córdoba . Veremos qué sucede en los próximos días, de mi lado me siento bien, en el año de las 36 fechas jugué en 33, me sentí con un buen nivel, pienso retirarme de la mejor manera y sería lindo para cerrar la carrera como jugador en el club que me dio todo”, sostuvo Paulo Killer en diálogo con Ovación sobre su futuro deportivo.

“Quedó visto que dejamos todo hasta el último minuto. Al partido ante Cañuelas llegamos con varios lesionados y suspendidos y más allá de eso, los que entraron lo hicieron muy bien, pelearon hasta el final para llegar a las semifinales, llegamos a los penales, nos tocó errar el último y quedar eliminado. Dimos todo para llevar a Central Córdoba entre los mejores cuatro del Reducido”, confió Paulo Killer, capitán y referente del Charrúa sobre la eliminación en los cuartos de final de la Primera C.

El defensor también se refirió a la situación que se vivió en el penal errado por Aaron Quijano y las corridas del final. “Uno reclamó por esa situación pero son cosas difíciles que se den marcha atrás. Lo que generó ese mal momento y nos molesto fue la burla de algunos jugadores y la voz del estadio, que en dos ocasiones le gritó Kiricocho a los jugadores nuestros a la hora de patear, fue algo que jamás me tocó vivir en mi carrera como jugador, nunca lo escuché. Es por ahí un poco la bronca nuestra en el final. Hay cosas que se dejan pasar pero el balance deportivo es netamente positivo”, sostuvo Killer

En la temporada dimos pelea

En cuanto a la campaña, el capitán expresó. “Arrancamos el año con una expectativa, en el medio tuvimos un bajón sobre todo el primer semestre y no conseguimos los resultados que esperábamos. Pero después llegó Cacho Sialle y el equipo con el correr de los encuentros logró afirmarse. El técnico nos dio un empujón bárbaro y logramos pelear por los puestos de arriba, el segundo semestre fue muy bueno. Llegamos a un buen nivel a los partidos finales del torneo a pesar que tuvimos la baja de Benjamín Gallucci por lesión. Además no pudimos contar al ciento por ciento con Cristián Sánchez, quien venía arrastrando una pubalgia. También Marcos Córdoba, Aaron Quijano, Nery Domínguez y Mateo Yaszczuk, todos llegaron con molestias. Fue un cúmulo de cosas que se fueron sumando en un plantel que no es muy grande pero así todo dimos pelea”, dijo Killer.

Con respecto al futuro del equipo, Killer se ilusiona que con repetir con la base que terminó. “El trabajo del cuerpo técnico fue muy bueno, ojalá que pueda continuar en el club y mantener el plantel. La estructura está armada, la base está”, enfatizó el referente charrúa.

Elogios para la comisión

“El club creció tanto en lo deportivo como lo social y en el primer año se está viendo el trabajo que está realizando la nueva comisión encabezada por Omar Vicente y el resto de los directivos. Estamos en un club que está dando que hablar en todos los sentidos. Estoy ligado a Córdoba desde el 2010 y en esta temporada los cambios estuvieron a la vista”, cerró el capitán del Matador.